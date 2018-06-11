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Чтобы отдать последние почести покойной маме, индийский факир Аджаташатру Кауравы Пател едет в Париж, который мама всю жизнь мечтала посетить. Там он первым делом посещает магазин IKEA, чьим каталогом зачитывался все детство. Наслаждаясь видами того, что раньше видел только на картинках, Пател знакомится с американкой Мэри, которая сбежала в город любви от своего жениха. Молодой человек, решив, что перед ним девушка всей его жизни, назначает ей свидание, но судьба решает иначе. У парня нет…