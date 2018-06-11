Чтобы отдать последние почести покойной маме, индийский факир Аджаташатру Кауравы Пател едет в Париж, который мама всю жизнь мечтала посетить. Там он первым делом посещает магазин IKEA, чьим каталогом зачитывался все детство. Наслаждаясь видами того, что раньше видел только на картинках, Пател знакомится с американкой Мэри, которая сбежала в город любви от своего жениха. Молодой человек, решив, что перед ним девушка всей его жизни, назначает ей свидание, но судьба решает иначе. У парня нет…
Невероятные приключения Факира
Хочется начать без лишних вступлений и разглагольствований: Невероятные приключения Факира это must see для всех любителей французского, милого и душевного, позитивного и сказочного, немного театрально-камерного кино. Вот так сразу и вердикт 🙂 А всё потому, что кино настолько душевное и чисто французское, хочется чтобы его посмотрели все привсе, ибо в наши суровые будние как никогда надо видеть, вдохновляться такими историями. И ещё вся эта милота приправлена хорошим юмором на самые разные темы, от чуть-чуть политики до житейских шуток, да и просто на протяжении всей киноленты легкая улыбка не сползает с лица.
Теперь мини ложечка дёгтя: всё-таки без минусов не обошлось, и самый главных из них это волнообразность действия, всплеск активности будет где-то посередине, а остальное всё развивается неспешно, а хочется ровного и нарастающего и убыстряющегося развития событий. Как в давно вышедших прямых конкурентах Невероятные приключения Уолтера Митти и Гектор в поисках счастья.
Остальные же минусики это чисто субъективщина и вкусовщина, к примеру, если вы не любите французское кино и тд и тп. И снова в плюсам нашего невероятного приключения: помимо упомянутых выше чудесной истории и общего посыла, и юмора, и общей той самой магии кино, здесь и шикарная картинка, с красиво-постановочными видами Индии, не менее красивым Парижем, Лондоном и Римом, хорошие и хорошо играющие актёры (хоть прям академической глубины у них нет, но здесь это совсем и не нужно), так что фильм воздействует сразу на все вкусовые фибры киномана :))
Обязательно сходите на Невероятные приключения Факира, проведёте замечательные полтора часа в компании с главным героем и его приключениями почти по всему свету.
В чемодан по миру с 14 июня 🙂
Моя оценка: 9.5 из 10
Повестка дня очевидна: мигранты стали полноценной частью европейского общества. И вот уже, сидя в аэропорту в ожидании рейса куда-то за Белоруссию, можно услышать открытое обсуждение: «А что, в Барселоне их поменьше? А то я вот в Париже был, там просто не выйти из кафе, не покурить, они все тротуары заняли.» А в ответ слышишь: «Нет, они уже успокоились. В центре поменьше стало. Но вот в Риме…» И понятно, что кино про эту часть общество снимать было необходимо. Но насколько острым должно быть такое высказывание? С какого ракурса показывать проблему? И к кому должен в итоге обратиться режиссёр? Кен Скотт решил поговорить с себе подобными: благополучными европейцами, которые добровольно не пойдут на двухчасовую драму о беженцах с незнакомыми и не особо приятными, но такими реалистичными персонажами в кадре. Он снял фантазийную комедию «Невероятные приключения Факира».
В путешествие по Европе пускается индиец Аджар. В Париж он въезжает вполне легально, хоть и без денег. При идеальном знании английского, чтобы даже с девушкой в ИКЕЕ флиртовать, он сохраняет фирменный индийский наив, который должен очаровать зрителей, а самого героя отправить в невероятное путешествие через пол-Европы и даже немного в Африку. Согласно заявленному поджанру, роад-муви, каждая страна для Аджара - это знакомство с невероятными людьми, которые обязательно поучаствуют в его непростой судьбе.
Кен Скотт подстраховался в самом начале фильма, чтобы зрители посреди сеанса не вставали с табличками «Этого не было»: он вводит в кадр взрослого Аджара в декорации родного Мумбаи, и тот начинает рассказывать историю трём несовершеннолетним преступникам. То есть, внимание, зритель, сейчас я буду немного присочинять, чтобы и озлобленные подростки, и вы сами прониклись. И действительно, нелепых фантазий в «Факире» предостаточно. Глянцевое правдоподобие жизни бедняков в Индии довольно быстро превращается в те самые невероятные приключения, покрытые таким же глянцем. Этот фильм просто приятно смотреть, потому что даже ночью в фургоне с сомалийскими беженцами герой остаётся опрятым, а сама картинка насыщена светом и красками. А днём так вообще всё блещет чистотой и позолотой. Да что там, даже Баркхад Абди, звезда «Капитана Филлипса», тут выглядит довольно приятным, хоть и скептически настроенным парнем.
Но в районе 32-ой минуты режиссёр переходит границу дозволенного художественного вымысла и заходит на территорию абсурдного эскапизма. Проще говоря, герои в кадре начинают петь и танцевать. На месте исполнителя главной роли, Дхануша, я бы воскликнула: «Это расизм!» Почему, если главный герой - индус, обязательно нужно вставлять подобную карикатуру? К тому же плохо исполненную. Вот второй танец, а он в фильме не один, хоть и тоже смотрится диковато, но хотя бы поставлен хорошо и снят красиво. Трактовка, что таким образом режиссёр пытается посмотреть на мир глазами своего героя-мигранта, который таким образом прячется от реальных ужасов миграционной полиции, имеет право на существование. Но для этого фильма она кажется слишком умной.
Хотя, наверное, именно социальный подтекст привлёк к работе звезду французского кино Беренис Бежо. Сохраняя статус звезды и в самом кадре, она рисует собирательный образ всех сочувствующих мигрантам «людей с именем». Но довольно быстро пропадает из поля зрения оператора, как многие селебрити, которые приходят на благотворительные вечеринки, чтобы лишь сфотографироваться на пресс-воле. Разумеется, появление Бежо не бесполезно. Это такой же обязательный сказочный элемент «Приключений». Но вот в чём проблема: Бежо едва ли можно назвать звездой мирового масштаба. А это значит, что восторга узнавания в мировом прокате (и российском в том числе) ожидать не стоит.
Приключения Факира не заслуживают своего определения «невероятные» просто потому, что все невероятности - это набор штампов. Который наводит на занятную мысль: индийская и французская комедия невероятно схожи. Довольно бестолковая любовная линия с красивой американкой ( Эрин Мориарти ) стала основой для промо-кампании фильма. Его подают, как романтическую комедию. Европейская толерантность не забывает упомянуть о естественности однополой любви. На месте Аджара легко представить Дэни Буна, если из того вытравить фирменную быковатость. Или предложить самого актёра Дхануша на роль очередного Паспарту (если Джеки Чану можно, почему индийской звезде нельзя?)
Но всё же, если представить, как после похода по той же ИКЕЕ какая-нибудь холёная французская семья решит зайти в кино и попадёт на сеанс этого фильма, получается, что фильм снят не зря. Ведь он в лёгкой игровой манере говорит о проблеме, от которой многие мысленно бегут. «Я не включаю телевизор, там сплошная чернуха». А тут, пожалуйста, индийские и сомалийские мигранты станцуют и споют о своих злоключениях. А после… обязательно вернутся домой, потому что «где родился, там и пригодился». И вот тут наконец хочется задать тот самый вопрос Кен Скотту: так на чьей вы стороне, господин режиссёр?
Повестка дня очевидна: мигранты стали полноценной частью европейского общества. И вот уже, сидя в аэропорту в ожидании рейса куда-то за Белоруссию, можно услышать открытое обсуждение: «А что, в Барселоне их поменьше? А то я вот в Париже был, там просто не выйти из кафе, не покурить, они все тротуары заняли.» А в ответ слышишь: «Нет, они уже успокоились. В центре поменьше стало. Но вот в Риме…» И понятно, что кино про эту часть общество снимать было необходимо. Но насколько острым должно быть такое высказывание? С какого ракурса показывать проблему? И к кому должен в итоге обратиться режиссёр? Кен Скотт решил поговорить с себе подобными: благополучными европейцами, которые добровольно не пойдут на двухчасовую драму о беженцах с незнакомыми и не особо приятными, но такими реалистичными персонажами в кадре. Он снял фантазийную комедию «Невероятные приключения Факира».
В путешествие по Европе пускается индиец Аджар. В Париж он въезжает вполне легально, хоть и без денег. При идеальном знании английского, чтобы даже с девушкой в ИКЕЕ флиртовать, он сохраняет фирменный индийский наив, который должен очаровать зрителей, а самого героя отправить в невероятное путешествие через пол-Европы и даже немного в Африку. Согласно заявленному поджанру, роад-муви, каждая страна для Аджара - это знакомство с невероятными людьми, которые обязательно поучаствуют в его непростой судьбе.
Кен Скотт подстраховался в самом начале фильма, чтобы зрители посреди сеанса не вставали с табличками «Этого не было»: он вводит в кадр взрослого Аджара в декорации родного Мумбаи, и тот начинает рассказывать историю трём несовершеннолетним преступникам. То есть, внимание, зритель, сейчас я буду немного присочинять, чтобы и озлобленные подростки, и вы сами прониклись. И действительно, нелепых фантазий в «Факире» предостаточно. Глянцевое правдоподобие жизни бедняков в Индии довольно быстро превращается в те самые невероятные приключения, покрытые таким же глянцем. Этот фильм просто приятно смотреть, потому что даже ночью в фургоне с сомалийскими беженцами герой остаётся опрятым, а сама картинка насыщена светом и красками. А днём так вообще всё блещет чистотой и позолотой. Да что там, даже Баркхад Абди, звезда «Капитана Филлипса», тут выглядит довольно приятным, хоть и скептически настроенным парнем.
Но в районе 32-ой минуты режиссёр переходит границу дозволенного художественного вымысла и заходит на территорию абсурдного эскапизма. Проще говоря, герои в кадре начинают петь и танцевать. На месте исполнителя главной роли, Дхануша, я бы воскликнула: «Это расизм!» Почему, если главный герой - индус, обязательно нужно вставлять подобную карикатуру? К тому же плохо исполненную. Вот второй танец, а он в фильме не один, хоть и тоже смотрится диковато, но хотя бы поставлен хорошо и снят красиво. Трактовка, что таким образом режиссёр пытается посмотреть на мир глазами своего героя-мигранта, который таким образом прячется от реальных ужасов миграционной полиции, имеет право на существование. Но для этого фильма она кажется слишком умной.
Хотя, наверное, именно социальный подтекст привлёк к работе звезду французского кино Беренис Бежо. Сохраняя статус звезды и в самом кадре, она рисует собирательный образ всех сочувствующих мигрантам «людей с именем». Но довольно быстро пропадает из поля зрения оператора, как многие селебрити, которые приходят на благотворительные вечеринки, чтобы лишь сфотографироваться на пресс-воле. Разумеется, появление Бежо не бесполезно. Это такой же обязательный сказочный элемент «Приключений». Но вот в чём проблема: Бежо едва ли можно назвать звездой мирового масштаба. А это значит, что восторга узнавания в мировом прокате (и российском в том числе) ожидать не стоит.
Приключения Факира не заслуживают своего определения «невероятные» просто потому, что все невероятности - это набор штампов. Который наводит на занятную мысль: индийская и французская комедия невероятно схожи. Довольно бестолковая любовная линия с красивой американкой ( Эрин Мориарти ) стала основой для промо-кампании фильма. Его подают, как романтическую комедию. Европейская толерантность не забывает упомянуть о естественности однополой любви. На месте Аджара легко представить Дэни Буна, если из того вытравить фирменную быковатость. Или предложить самого актёра Дхануша на роль очередного Паспарту (если Джеки Чану можно, почему индийской звезде нельзя?)
Но всё же, если представить, как после похода по той же ИКЕЕ какая-нибудь холёная французская семья решит зайти в кино и попадёт на сеанс этого фильма, получается, что фильм снят не зря. Ведь он в лёгкой игровой манере говорит о проблеме, от которой многие мысленно бегут. «Я не включаю телевизор, там сплошная чернуха». А тут, пожалуйста, индийские и сомалийские мигранты станцуют и споют о своих злоключениях. А после… обязательно вернутся домой, потому что «где родился, там и пригодился». И вот тут наконец хочется задать тот самый вопрос Кен Скотту: так на чьей вы стороне, господин режиссёр?
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