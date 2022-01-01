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Кен Скотт
Кен Скотт
Ken Scott
О персоне
Фильмография
Кен Скотт
Ken Scott
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Дата рождения
28 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Кена Скотта
Родился в 1970 году в Канаде.
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Фильмография Кена Скотта
Невероятные приключения Факира
драма
2018, Франция
6.0
Между делом
комедия
2014, США
6.0
Отец-молодец
комедия
2013, США
7.0
Папаша
комедия
2011, Канада
6.0
Боксер
драма, спорт
1997, США / Ирландия
7.0
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