Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невероятные приключения Факира Невероятные приключения Факира
Киноафиша Фильмы Невероятные приключения Факира Невероятные приключения Факира, 2018: актеры и роли
The Extraordinary Journey of the Fakir Невероятные приключения Факира 2018 / Франция
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Невероятные приключения Факира, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Скотт Кен Скотт Ken Scott
В ролях
Эрин Мориарти Эрин Мориарти Erin Moriarty Баркхад Абди Баркхад Абди Barkhad Abdi Беренис Бежо Беренис Бежо Bérénice Bejo Сара-Джинн Лабросс Сара-Джинн Лабросс Sarah-Jeanne Labrosse Дхануш Дхануш Dhanush Сима Бисвас Сима Бисвас Seema Biswas Абель Жафри Абель Жафри Abel Jafri Увамунгу Корнелис Увамунгу Корнелис Uwamungu Cornelis
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши