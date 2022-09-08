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Постер фильма Наши связи
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5.9

Наши связи

, 2022
Les miens
Франция / драма / 18+
Постер фильма Наши связи
5.9

В ролях

Сами Буажила
Сами Буажила
Moussa Benbrick
Рашид Бушареб
Рашид Бушареб
Salah
Абель Жафри
Абель Жафри
Adil
Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско
Emma
Рошди Зем
Рошди Зем
Ryad
Мерем Серба
Samia
Nina Zem
Nesrine
Карл Малапа
Карл Малапа
Amir
Анаид Розам
Anna
Lila Fernandez
Lila
Режиссер Рошди Зем
Сценарист Майвенн Ле Беско, Рошди Зем
Композитор Maxence Dussère
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 марта 2023
Премьера в мире 8 сентября 2022
Дата выхода
3 августа 2023 Греция
31 августа 2023 Италия
23 ноября 2022 Франция TP
Сборы в мире $1 464 164
Производство Why Not Productions, Hole In One Films, Canal+
Другие названия
Les miens, Our Ties, Andra människors barn, Ha'Ksharim Shelanou, Nasze więzi, Our Ties - Les Miens, Ritratto di famiglia, Οι δικοί μου, Наши связи

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 31 августа 2022

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