Наши связи, 2022

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Maxence Dussère
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
23 марта 2023
Премьера в мире
8 сентября 2022
Дата выхода
|3 августа 2023
|Греция
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|31 августа 2023
|Италия
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|23 ноября 2022
|Франция
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|TP
Сборы в мире
$1 464 164
Производство
Why Not Productions, Hole In One Films, Canal+
Другие названия
Les miens, Our Ties, Andra människors barn, Ha'Ksharim Shelanou, Nasze więzi, Our Ties - Les Miens, Ritratto di famiglia, Οι δικοί μου, Наши связи