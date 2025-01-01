Даже фанаты в шоке: вот сколько человек убил Декстер за все сезоны

А что, если бы Фродо отказался? ИИ выбрал единственного кандидата из Братства, кто реально смог бы уничтожить Кольцо в Роковой горе

«Декстер» под прицелом психиатров: что у него за болезнь — реальное расстройство или киношная легенда?

Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?

Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября

Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно

Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом

Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла

«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию