Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обитатели Обитатели
Киноафиша Фильмы Обитатели Отзывы о фильме «Обитатели»
Lodgers Обитатели 2017 / Ирландия
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Обитатели»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Действие происходит в Ирландии двадцатых годов XX века. Близнецы Эдвард и Рэйчел живут в огромном, но заброшенном поместье, в старом фамильном доме. Они считают, что должны неукоснительно следовать известным только им правилам. И потому Эдвард никогда не выходит из дома, а Рэйчел контактирует с миром, только если нужно купить продукты. В соседней деревне к ним относятся с опаской, тем более что про их дом ходит множество странных слухов и легенд. Но однажды Рэйчел встречается с калекой Шоном,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
veter7335 5 июля 2018, 13:29
Оценка
Фильм уже давно вышел!!!!! 2017 года.
5 июля 2018, 13:29 Ответить
Амалия Чех 28 июля 2018, 22:18
Отвратительный,бесмысленнный фильм,не тратьте свое время и деньги
28 июля 2018, 22:18 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 198 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 3 комментария
Юра дворник
Юра дворник 5 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 384 комментария
Все страхи Бо
Все страхи Бо 3 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App