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Действие происходит в Ирландии двадцатых годов XX века. Близнецы Эдвард и Рэйчел живут в огромном, но заброшенном поместье, в старом фамильном доме. Они считают, что должны неукоснительно следовать известным только им правилам. И потому Эдвард никогда не выходит из дома, а Рэйчел контактирует с миром, только если нужно купить продукты. В соседней деревне к ним относятся с опаской, тем более что про их дом ходит множество странных слухов и легенд. Но однажды Рэйчел встречается с калекой Шоном,…