«Обитатели»: Рецензия Киноафиши

Медленная тяжёлая красота

Действие происходит в Ирландии двадцатых годов XX века. Близнецы Эдвард и Рэйчел живут в огромном, но заброшенном поместье, в старом фамильном доме. Они считают, что должны неукоснительно следовать известным только им правилам. И потому Эдвард никогда не выходит из дома, а Рэйчел контактирует с миром, только если нужно купить продукты. В соседней деревне к ним относятся с опаской, тем более что про их дом ходит множество странных слухов и легенд. Но однажды Рэйчел встречается с калекой Шоном, вернувшимся с войны, и между ними вспыхивает искра любви. Но видимо это — грубое нарушение тех самых «правил». И последствия не заставят себя ждать.

Кадр из фильма «Обитатели»

Дешёво, но красиво — это первое, что можно и нужно сказать об этой картине. И в данном случае две составляющие не противоречат, а дополняют друг друга. Авторы взяли самую традиционную для триллеров и ужасов историю, но обошлись с ней совершенно не по-голливудски. Ставка сделана даже не на красоту сцен, а на отдельные планы и кадры. И потому развивается действие в «Обитателях» очень медленно. Не нужно ждать от него резкого всплеска или динамичного накала. Первые полчаса вообще практически ничего не происходит. Но если оставить в стороне ожидания и просто получать удовольствие от картинки, то фильм «расцветает».

Кадр из фильма «Обитатели»

В нём, конечно, не будет яркости «Багрового Пика» — не те авторы и не те бюджеты. Но отдельные кадры будто сошли с картин готичных художников. Рэйчел в накидке идёт по лесу. Её брат сажает птицу в клетку и вытаскивает оттуда кости предыдущего обитателя. У девушки видения, когда она сидит на краю озера. Эти и ещё многие другие сцены хочется остановить, сделать снимок и повесить его на стену, настолько аккуратно и правильно поставлен кадр. Вода капает вверх, калека чувствует, как ему глядят ампутированную ногу, герои целуются под водой — всё это очень красиво. И ощущения только дополняет звуковая составляющая. Фильм шумит, скрипит и шепчет. Звук в нём действительно на своём месте без лишних скримеров и симфоний.

Кадр из фильма «Обитатели»

В динамике, правда, впечатление несколько ослабевает, уж слишком стереотипно себя ведут персонажи. Да ещё и малоизвестные актёры не всегда убедительны. Зато их отлично оттеняет появление Дэвида Брэдли, знакомого зрителям по «Игре престолов» и «Доктору Кто». Такие актёры всегда выглядят совершенно натурально и играют, будто не напрягаясь. Кроме него в составе хочется отметить лишь певицу Рошин Мёрфи в небольшой роли, остальные имена вряд ли что-то скажут широкой публике. С другой стороны, новые лица немного «освежают» происходящее на экране, не приходится в сотый раз смотреть на одних и тех же типичных для ужасов актёров в привычном имидже.

Кадр из фильма «Обитатели»

Но есть в «Обитателях» один главный недостаток. И, увы, он не разовый, а длится всю картину. Это диалоги. Видимо режиссёр пытался добавить к мистической визуальной составляющей ещё и загадочный текст, но немного перегнул палку. Разговоры поданы в том же неспешном темпе, которым отличается весь фильм. Но каждый раз получается, что герои несколько минут говорят непонятные и почти бессвязные вещи. Поначалу это внушает надежду на атмосферу таинственности, которая будет постепенно раскрываться. Но даже когда всё становится понятно по сюжету, персонажи продолжают говорить загадками и тянуть паузы, заставляя немного заскучать.

Кадр из фильма «Обитатели»

Фильм оставляет много вопросов, но если исключить из них «зачем нужны такие диалоги?» — атмосфера недосказанности кажется более разумным финалом, чем если бы по голливудской традиции в развязке разжевали абсолютно всё. Зрителю предстоит самому додумать, кем же были главные герои, что происходило в доме и что будет дальше. Сюжет можно трактовать и как типичный ужастик, и как психологический триллер о сумасшествии. Хотя, конечно, не факт, что режиссёр или автор сценария пытались заставить зрителя задумываться о чём-то подобном. Может, они просто хотели показать красивые кадры.

Алексей Хромов

В российском прокате с 26 июля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Обитатели»