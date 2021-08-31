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Мо Данфорд
Мо Данфорд
Moe Dunford
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Мо Данфорд
Moe Dunford
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Дата рождения
11 декабря 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Дангарван, Уотерфорд, Ирландия
Рост
183 см
Биография Мо Данфорда
Родился 11 декабря 1987 года. Ирландия.
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Фильмография Мо Данфорда
Техасская резня бензопилой
криминал, ужасы, триллер
2022, Болгария / США
5.0
На пределе
криминал, драма, триллер
2021, Великобритания / Франция
5.0
Клуб "Кастет"
боевик, триллер
2020, Франция
5.0
В тихом омуте
комедия, драма
2019, Ирландия
5.0
Майкл внутри
драма
2018, Ирландия
7.0
Черный 47-й
драма, боевик, исторический
2018, Ирландия
6.0
Раскопки
триллер
2018, Великобритания / Ирландия
6.0
Харт-метал
мелодрама, комедия
2018, Ирландия
6.0
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Netflix выкупил у студии Legendary права на новую часть «Техасской резни бензопилой»
Картина станет прямым продолжением классического слэшера 1974-го.
Написать
31 августа 2021 12:38
«Лицо безумия возвращается»: первый постер перезапуска хоррора «Техасская резня бензопилой»
Премьера состоится в 2021 году.
Написать
20 октября 2020 14:22
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