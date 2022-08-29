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Постер фильма Захоронение
5.8
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5.8

Захоронение

, 2022
Burial
Великобритания / триллер / 18+
Постер фильма Захоронение
5.8

О фильме

Действие происходит в последние дни Второй мировой войны. Группа советских солдат во главе с офицером Браной Васильевой должна доставить останки Гитлера к Сталину в Москву. По пути отряд сталкивается с немецким ополчением «Вервольф», не знающим пощады. Васильевой и тем, кому удалось выжить, нужно любыми средствами выполнить свою миссию.

В ролях

Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Anna Marshall
Том Фелтон
Том Фелтон
Шарлотта Вега
Шарлотта Вега
Brana Brodskaya
Бэрри Уорд
Бэрри Уорд
Билл Милнер
Билл Милнер
Kimberley Howson
LTN News Anchor
David Alexander
Karl Edwards
Sergei Furmanjuk
Hristov Marants
Maksim Demidov
Ivan Klimko
Тамбет Туйск
Col. Gorbinskiy
Рентон Скиннер
Рентон Скиннер
Cpt. Vadim Ilyasov
Кристо Виидинг
Grigoriy Churakov
Режиссер Бен Паркер
Сценарист Бен Паркер
Композитор Алекс Барановский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 сентября 2022
Премьера в мире 29 августа 2022
Дата выхода
16 февраля 2023 Испания 16
16 сентября 2022 Латвия 12+
28 октября 2022 Литва
2 сентября 2022 Португалия M/14
12 ноября 2022 Эстония
2 марта 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $8 566
Производство Stigma Films, Allfilm, Fields Park Media Partners
Другие названия
Burial, Matmine, Burial - Die Leiche des Führers, Los restos de Hitler, O Enterro, Svarbus krovinys, Погребение

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 16 голосов
5 IMDb
Обновлено 23 августа 2022

Отзывы о фильме

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