Захоронение, 2022

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Действие происходит в последние дни Второй мировой войны. Группа советских солдат во главе с офицером Браной Васильевой должна доставить останки Гитлера к Сталину в Москву. По пути отряд сталкивается с немецким ополчением «Вервольф», не знающим пощады. Васильевой и тем, кому удалось выжить, нужно любыми средствами выполнить свою миссию.
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