Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обитатели Обитатели
Киноафиша Фильмы Обитатели Обитатели, 2017: актеры и роли
Lodgers Обитатели 2017 / Ирландия
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Обитатели, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан О’Мэлли Брайан О’Мэлли Brian O'Malley
В ролях
Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Шарлотта Вега Шарлотта Вега Charlotte Vega Юджин Саймон Юджин Саймон Eugene Simon Мо Данфорд Мо Данфорд Moe Dunford Билл Милнер Билл Милнер Bill Milner Дирдри О’Кейн Дирдри О’Кейн Deirdre O'Kane Рошин Мёрфи Рошин Мёрфи Roisin Murphy Эммет Келли Эммет Келли Emmet Kelly Энтони Мерфи Энтони Мерфи Anthony Murphy
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши