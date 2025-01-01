Третий фильм о злоключениях бухгалтера Уго Фантоцци. К унижениям на работе, опять добавляются личные проблемы. Ночи, проведенные перед телевизором в поисках какого-нибудь эротического фильма… Забавная слежка за женой, увлеченной брутальным булочником. Существование туповатого Фантоцци — настоящая одиссея грустных, и в тоже время, необычайно смешных событий.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска1980
Премьера в мире20 ноября 1980
Дата выхода
20 ноября 1980
Италия
MPAAR
ПроизводствоMaura International Films
Другие названия
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