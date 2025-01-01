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Постер фильма Фантоцци против всех
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Киноафиша Фильмы Фантоцци против всех

Фантоцци против всех

Fantozzi contro tutti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Третий фильм о злоключениях бухгалтера Уго Фантоцци. К унижениям на работе, опять добавляются личные проблемы. Ночи, проведенные перед телевизором в поисках какого-нибудь эротического фильма… Забавная слежка за женой, увлеченной брутальным булочником. Существование туповатого Фантоцци — настоящая одиссея грустных, и в тоже время, необычайно смешных событий.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 20 ноября 1980
Дата выхода
20 ноября 1980 Италия
MPAA R
Производство Maura International Films
Другие названия
Fantozzi contro tutti, Fantozzi Against the Wind, Фантоцци против всех, Fantozzi hädavares, Fantozzi mindenki ellen, Fantozzi przeciw wszystkim, Lo que el tonto se llevó, Maléry pana účetního, Maléry pána úctovníka, Plus il est con plus il s'en donne l'air, Фантоцці 3, Фантоцці проти всіх
Режиссер
Нери Паренти
Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо
В ролях
Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо
Джиджи Редер
Камилло Милли
Плинио Фернандо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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