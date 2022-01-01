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Джанлука Анcанелли
Джанлука Анcанелли
Gianluca Ansanelli
О персоне
Фильмография
Джанлука Анcанелли
Gianluca Ansanelli
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Дата рождения
9 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Биография Джанлуки Анcанелли
Родился 9 октября 1974 года. Неаполь, Италия.
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Фильмография Джанлуки Анcанелли
Афера по-неаполитански
комедия
2021, Италия
6.0
Фестиваль "Итальянские истории о любви"
мелодрама
2020, Италия
0.0
Из Неаполя с любовью
комедия
2016, Италия
6.0
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