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Джованни Эспозито

Giovanni Esposito
Джованни Эспозито
Джованни Эспозито Giovanni Esposito
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Дата рождения
14 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Джованни Эспозито

Родился 14 июня 1970 года. Неаполь, Италия.

Фильмография Джованни Эспозито
Афера по-неаполитански
Афера по-неаполитански
комедия 2021, Италия
6.0
Из Неаполя с любовью
Из Неаполя с любовью
комедия 2016, Италия
6.0
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
комедия 2016, Италия
5.0
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