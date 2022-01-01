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Из Неаполя с любовью Из Неаполя с любовью
Киноафиша Фильмы Из Неаполя с любовью Отзывы о фильме «Из Неаполя с любовью»
Troppo napoletano Из Неаполя с любовью 2016 / Италия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Из Неаполя с любовью»

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Наша рецензия

Второклассник Чиро родился в историческом, но небогатом районе Неаполя. Его отец – популярный певец – не пожалел ничего ради сына (ну, кроме своего драгоценного времени) и обеспечивал их с матерью Деборой (Серена Росси) всем необходимым, пока не погиб во время стейдждайвинга. И всё же Чиро успели устроить в престижную школу, где учатся мажоры. Разумеется, мальчик чувствует себя среди них не в своей тарелке. А тут ещё и новенькая ученица Людовика Манчини, которая теперь будет сидеть…

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