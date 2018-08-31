«Из Неаполя с любовью»: Рецензия Киноафиши

Маленький мальчик пошёл к терапевту

Второклассник Чиро родился в историческом, но небогатом районе Неаполя. Его отец – популярный певец – не пожалел ничего ради сына (ну, кроме своего драгоценного времени) и обеспечивал их с матерью Деборой (Серена Росси) всем необходимым, пока не погиб во время стейдждайвинга. И всё же Чиро успели устроить в престижную школу, где учатся мажоры. Разумеется, мальчик чувствует себя среди них не в своей тарелке. А тут ещё и новенькая ученица Людовика Манчини, которая теперь будет сидеть рядом с Чиро, покоряет сердце юного неаполитанца. Влюблённый Чиро теряет аппетит и начинает вести себя странно (так во всяком случае кажется учителям и его матери), и его отправляют к детскому психологу Томмазо. Умный для своих лет Чиро быстро понимает, что помощь нужна не только ему, но и застенчивому доктору, который проводит всё своё время за чтением книг и игрой в петанг. Договор о взаимопомощи в любовных делах между ребёнком и взрослым перерастает в трогательную дружбу.

Кадр из фильма «Из Неаполя с любовью»

Повествование ведётся именно от лица Чиро, чем комедия Джанлуки Ансанелли с первых минут располагает к себе наряду с яркими видами Неаполя. Сценарий, написанный самим режиссёром, построен так, что сюжетные линии влюблённого мальчика и влюбляющегося мужчины развиваются параллельно и дополняют друг друга. Это выглядит так легко и органично, что зритель рискует сам влюбиться в главных героев. Во всяком случае, обаяние и актёрская игра Дженнаро Гуацци, исполнившего роль Чиро, вряд ли оставят кого-то равнодушным. Серена Росси сумела создать образ простой и жизнерадостной женщины, своими упрямством и очарованием напоминающей тех самых неаполитанок, которых играли Софи Лорен и Джина Лоллобриджида. Лёгкость, с которой персонажи «Из Неаполя с любовью» относятся к жизни и даже смерти, невольно передаётся зрителям. Смеяться будут и над неловкими попытками Томмазо понравиться Деборе, и над хитроумными методами Чиро, избавляющегося от нежелательных маминых женихов. Даже утрата юного сироты обставлена с юмором.

Кадр из фильма «Из Неаполя с любовью»

Ансанелли не забывает посмеяться и над стереотипами об итальянцах, которые в этой комедии много едят, пьют кофе даже перед сном и непрерывно жестикулируют. Бесконечные родственники и соседи Чиро – так называемые «настоящие неаполитанцы» - со своей открытостью на грани неуравновешенности противопоставляются жителям других районов Неаполя, не менее комичным в своей самоуверенности. При этом персонажи не превращаются в карикатуры, а сохраняют свою индивидуальность. И хотя разобраться во всех родственных связях большой семьи трудно, яркие детали, вроде подозрительного прищура тёти или раскатистого храпа дедушки, запоминаются хорошо.

Кадр из фильма «Из Неаполя с любовью»

Несмотря на то, что жанр «Из Неаполя с любовью» - романтическая комедия, смотреть его можно со всей семьёй. Внимание юных зрителей будут держать фарсовые ситуации и весёлые персонажи, в то время как взрослые оценят потрясающие пейзажи и итальянский юмор, полный колкостей и острот, но остающийся добрым. В фильме Джанлуки Ансанелли есть всё, по чему мы соскучились в итальянских комедиях: экспрессия героев, лёгкое отношение ко всему на свете, яркая, сочная картинка и торжество чувств. Без снобизма и занудства, недопустимого в таком жанре, режиссёр преподносит нетривиальные, подчас даже философские суждения о любви. Если вы о чём-то и пожалеете после проведённых полутора часов в кинотеатре, то лишь о том, что фильм закончился.

Леонид Аверин

В российском прокате с 30 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Из Неаполя с любовью»