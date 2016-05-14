Хэвенхёрст, 2016

Режиссёром фильма «Хэвенхёрст» выступил Эндрю С. Эрин («Озеро Сэм», «В заточении»). В картине снялись такие актёры, как Джули Бенц («Пила 5», «Рэмбо IV»), Белль Шусе («Миллион способов потерять голову»), Джош Стэмберг («Машина времени», «Кейт и Лео», «Больше, чем любовь»), Даниэль Харрис («Загадай желание», «Не говори маме, что няня умерла») и другие.

В центре сюжета ленты «Хэвенхёрст» окажется Джеки, которая переживает тяжёлые времена. Из-за её пристрастия к выпивке, погибает её же дочь. После этого героиня отправляется на реабилитацию, вернувшись с которой она чудом получает право на второй шанс. Джеки заселяется в многоквартирный дом Хэвенхёрст, у владелицы которого есть лишь одно правило - каждый, живущий здесь, не должен вновь возвращаться к своим дурным привычкам. Однако у дома есть страшная тайна, которая поставит под угрозу множество жизней...