Хэвенхёрст, 2016

Режиссёром фильма «Хэвенхёрст» выступил Эндрю С. Эрин («Озеро Сэм», «В заточении»). В картине снялись такие актёры, как Джули Бенц («Пила 5», «Рэмбо IV»), Белль Шусе («Миллион способов потерять голову»), Джош Стэмберг («Машина времени», «Кейт и Лео», «Больше, чем любовь»), Даниэль Харрис («Загадай желание», «Не говори маме, что няня умерла») и другие.
В центре сюжета ленты «Хэвенхёрст» окажется Джеки, которая переживает тяжёлые времена. Из-за её пристрастия к выпивке, погибает её же дочь. После этого героиня отправляется на реабилитацию, вернувшись с которой она чудом получает право на второй шанс. Джеки заселяется в многоквартирный дом Хэвенхёрст, у владелицы которого есть лишь одно правило - каждый, живущий здесь, не должен вновь возвращаться к своим дурным привычкам. Однако у дома есть страшная тайна, которая поставит под угрозу множество жизней...
- «Хэвенхёрст» - это первый полнометржаный фильм Эндрю С. Эрина, который снят не для телевидения, за последние 6 лет
- Актриса Джули Бенц, которая исполнила главную роль, могла сыграть главную роль в сериале «Баффи - истребительница вампиров», а также эпизодическую в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»
- Джули Бенц исполняет в фильме две роли: Джеки и Джейми
Джеки расследует загадочное исчезновение лучшей подруги. Следы ведут в старинное поместье Хэвенхёрст в самом сердце Нью-Йорка. Его стены скрывают много тайн. Требования к постояльцам строгие: сюда очень сложно попасть. Но ещё сложнее — отсюда выбраться.