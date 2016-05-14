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Хэвенхёрст Хэвенхёрст
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Havenhurst

Хэвенхёрст, 2016

2016 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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У дома есть страшная тайна, которая поставит под угрозу множество жизней...
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Хэвенхёрст» выступил Эндрю С. Эрин («Озеро Сэм», «В заточении»). В картине снялись такие актёры, как Джули Бенц («Пила 5», «Рэмбо IV»), Белль Шусе («Миллион способов потерять голову»), Джош Стэмберг («Машина времени», «Кейт и Лео», «Больше, чем любовь»), Даниэль Харрис («Загадай желание», «Не говори маме, что няня умерла») и другие.

В центре сюжета ленты «Хэвенхёрст» окажется Джеки, которая переживает тяжёлые времена. Из-за её пристрастия к выпивке, погибает её же дочь. После этого героиня отправляется на реабилитацию, вернувшись с которой она чудом получает право на второй шанс. Джеки заселяется в многоквартирный дом Хэвенхёрст, у владелицы которого есть лишь одно правило - каждый, живущий здесь, не должен вновь возвращаться к своим дурным привычкам. Однако у дома есть страшная тайна, которая поставит под угрозу множество жизней...

- «Хэвенхёрст» - это первый полнометржаный фильм Эндрю С. Эрина, который снят не для телевидения, за последние 6 лет

- Актриса Джули Бенц, которая исполнила главную роль, могла сыграть главную роль в сериале «Баффи - истребительница вампиров», а также эпизодическую в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»

- Джули Бенц исполняет в фильме две роли: Джеки и Джейми

Джеки расследует загадочное исчезновение лучшей подруги. Следы ведут в старинное поместье Хэвенхёрст в самом сердце Нью-Йорка. Его стены скрывают много тайн. Требования к постояльцам строгие: сюда очень сложно попасть. Но ещё сложнее — отсюда выбраться.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 августа 2017
Премьера в мире 14 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик МВК
Режиссер
Эндрю С. Эрин
Эндрю С. Эрин
В ролях
Джули Бенц
Джули Бенц
Белль Шусе
Белль Шусе
Джош Стэмберг
Джош Стэмберг
Даниэль Харрис
Даниэль Харрис
Дуглас Тейт
Дуглас Тейт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хэвенхёрст 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
Прекрасное старое здание с многовековой историей и под чутким руководством Элизабет Маджетт принимает в свои стены всех раскаявшихся грешников: наркоманов, алкоголиков, проституток и прочих, кого в обществе принято называть «отбросами». Однако есть одно маленькое «но»: срок проживания определяется выдержкой проходящего реабилитацию, а малейший срыв приводит к оповещению о выселении. Правда, выселение это не столько из комнаты, сколько из жизни в угоду подвальному…
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Ирина 9 июля 2017, 00:09
Довольно интересный! Неожиданная концовка, интересно будет посмотреть сиквел!
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