Наша рецензия

Когда-то в детстве у Элис в результате несчастного случая умер брат. Она до сих пор не может с этим смириться. Что-то странное было тогда, что-то, что мучает доктора до сих пор. Настолько, что, встретив семью Морган, она уже не может спать спокойно. В прямом и переносном смысле, ведь теперь ее разум бередит ночной монстр, словно кукловод управляющий людьми, погружая их в дебри изучения таких доселе неизвестных обывателям терминов, как «сонный паралич», «парасомния»,…