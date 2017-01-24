Группа «Лейкопластырь», 2017

В центре сюжета — молодая пара, чья жизнь проходит в бесконечных ссорах после того, как они пережили выкидыш. Почти отчаявшись вернуть своё счастье, они решаются на неожиданный шаг и создают рок-группу, выплёскивая все накопившиеся переживания в песни. Возможно, лишь музыка может спасти их брак.
- Фильм был участником кинофестиваля «Сандэнс»
- Картина получила специальный приз жюри на международном фестивале андеграундного кино в Калгари
Похоже, совместная жизнь Анны и Бена обречена. Любая мелочь моментально превращается в повод для бесконечной перепалки, а их постоянные дрязги так опостылели всем, кто их окружает, что даже их семейный психолог принимает решение эмигрировать в Канаду. Однажды на вечеринке пара спонтанным образом превращают свою ссору в песню, и по результатам этого эксперимента Анне приходит в голову спасительная мысль – надо просто сколотить группу и петь песни, текстами которых станут их перепалки.