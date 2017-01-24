Группа «Лейкопластырь», 2017

Похоже, совместная жизнь Анны и Бена обречена. Любая мелочь моментально превращается в повод для бесконечной перепалки, а их постоянные дрязги так опостылели всем, кто их окружает, что даже их семейный психолог принимает решение эмигрировать в Канаду. Однажды на вечеринке пара спонтанным образом превращают свою ссору в песню, и по результатам этого эксперимента Анне приходит в голову спасительная мысль – надо просто сколотить группу и петь песни, текстами которых станут их перепалки.