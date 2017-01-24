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Группа «Лейкопластырь» Группа «Лейкопластырь»
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Группа «Лейкопластырь», 2017

2017 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета — молодая пара, чья жизнь проходит в бесконечных ссорах после того, как они пережили выкидыш. Почти отчаявшись вернуть своё счастье, они решаются на неожиданный шаг и создают рок-группу, выплёскивая все накопившиеся переживания в песни. Возможно, лишь музыка может спасти их брак.

- Фильм был участником кинофестиваля «Сандэнс»
- Картина получила специальный приз жюри на международном фестивале андеграундного кино в Калгари

Похоже, совместная жизнь Анны и Бена обречена. Любая мелочь моментально превращается в повод для бесконечной перепалки, а их постоянные дрязги так опостылели всем, кто их окружает, что даже их семейный психолог принимает решение эмигрировать в Канаду. Однажды на вечеринке пара спонтанным образом превращают свою ссору в песню, и по результатам этого эксперимента Анне приходит в голову спасительная мысль – надо просто сколотить группу и петь песни, текстами которых станут их перепалки.   

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 3 октября 2017
Премьера в мире 24 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Зои Листер-Джонс
Зои Листер-Джонс
В ролях
Джейми Чанг
Джейми Чанг
Бруклин Декер
Бруклин Декер
Колин Хэнкс
Колин Хэнкс
Эринн Хэйс
Джесси Уильямс
Джесси Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Группа «Лейкопластырь» 2 постера
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Группа «Лейкопластырь»
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Кадры из фильма Все кадры
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