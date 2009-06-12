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6.5
Киноафиша
Фильмы
Sex Positive
6.5
Sex Positive
, 2008
Sex Positive
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.5
В ролях
Don Adler
Self
Richard Berkowitz
Self
Susan Brown
Self
Demetre Daskalakis
Self
Richard Dworkin
Self
William Haseltine
Self
Ларри Крамер
Self
Ardele Lister
Self
Майкл Лукас
Self
Francisco Roque
Self
Режиссер
Дэрил Вейн
Композитор
Michael Tremante
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
12 июня 2009
Дата выхода
12 июня 2009
США
MPAA
R
Сборы в мире
$12 069
Другие названия
Sex Positive, AIDS Mosbat, Szex pozitív
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
14
голосов
6.6
IMDb
Отзывы о фильме
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