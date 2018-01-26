Громко бьются сердца, 2018

Фрэнк Фишер (Ник Офферман) – неулыбчивый, но всё равно обаятельный бородач, владелец скромного винилового магазинчика на грани закрытия. С мечтами о собственной музыкальной карьере Фрэнк уже расстался: певицей была его мать (Блайт Даннер), сегодня превратившаяся в смешную альцгеймерную старушку; певицей была его жена, погибшая много лет назад. И дочь Сэм (Кирси Клемонс) Фрэнк растил в одиночестве – хотя тут еще не ясно, кто кого растил: в свои 50 Фрэнк всё ещё похож на мальчишку, зато Сэм мудра не по годам и собирается покинуть родной Бруклин ради медицинского колледжа в Калифорнии. Это лето – последнее лето, которое отец и дочь могут провести вместе. Фрэнк подбивает Сэм на авантюру – записать песню ‘Hearts Beat Loud’. Выкладывает её в Spotify. И трек неожиданно становится хитом, что изрядно нарушает хороший жизненный план Сэм...

Тепло – самое точное слово для описания «Сердец», независимого фильма, чей сценарий напоминает романы Ника Хорнби (экранизация одного из них – «Голая Джульетта» – тоже в программе фестиваля). Отличный актерский состав: кроме исполнителей двух главных ролей, живость фильму придают изумительная австралийка Тони Коллетт (в роли домовладелицы Фрэнка, в которую он тайно влюблен) и открытие нулевых лет – Саша Лэйн (она играет подружку Сэм; не пропустите и «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», еще один фильм фестиваля с этой актрисой). Лёгкость в каждом кадре – и каждой ноте.