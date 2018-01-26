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Hearts Beat Loud

Громко бьются сердца, 2018

2018 / США
6.9 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фрэнк делает все, чтобы спасти свой магазин от закрытия, и в одиночку растит дочь-подростка Сэм. Девушка придерживается иных взглядов на жизнь, чем отец. Но их объединяет нечто общее – страсть к музыке. Сэм вот-вот отправится в университет. Ее, как и отца, страшат перемены. Справиться с переживаниями им вновь помогает музыка. Отец и дочь решают записать простую песню на домашней студии. Совершенно неожиданно она становится хитом.

  • Все песни, звучащие в исполнении главных героев, в действительности пели актеры. Композиции записывали вживую, прямо на съемочной площадке. Похожий ход использовали создатели ленты «Отверженные».
  • Съемочная группа работала в Бруклине.
  • В картине упоминается, что Дэйв принимал участие в постановке на Бродвее. Актер, играющий персонажа, действительно был задействован в той же постановке в 1973 году. Ему досталась роль бармена.
  • В свидетельстве о рождении главной героини указан 1993 год. Получается, что она поступает в университет в 23 года.
  • Фильм участвовал в 13 фестивале американского кино, а также стал победителем на Международных кинофестивалях в Сарасоте и Висконсине.
  • Актеры Ник Офферман и Тед Дэнсон до этой картины вместе снимались в одном из сезонов сериала «Фарго».

Фрэнк Фишер (Ник Офферман) – неулыбчивый, но всё равно обаятельный бородач, владелец скромного винилового магазинчика на грани закрытия. С мечтами о собственной музыкальной карьере Фрэнк уже расстался: певицей была его мать (Блайт Даннер), сегодня превратившаяся в смешную альцгеймерную старушку; певицей была его жена, погибшая много лет назад. И дочь Сэм (Кирси Клемонс) Фрэнк растил в одиночестве – хотя тут еще не ясно, кто кого растил: в свои 50 Фрэнк всё ещё похож на мальчишку, зато Сэм мудра не по годам и собирается покинуть родной Бруклин ради медицинского колледжа в Калифорнии. Это лето – последнее лето, которое отец и дочь могут провести вместе. Фрэнк подбивает Сэм на авантюру – записать песню ‘Hearts Beat Loud’. Выкладывает её в Spotify. И трек неожиданно становится хитом, что изрядно нарушает хороший жизненный план Сэм...

Тепло – самое точное слово для описания «Сердец», независимого фильма, чей сценарий напоминает романы Ника Хорнби (экранизация одного из них – «Голая Джульетта» – тоже в программе фестиваля). Отличный актерский состав: кроме исполнителей двух главных ролей, живость фильму придают изумительная австралийка Тони Коллетт (в роли домовладелицы Фрэнка, в которую он тайно влюблен) и открытие нулевых лет – Саша Лэйн (она играет подружку Сэм; не пропустите и «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», еще один фильм фестиваля с этой актрисой). Лёгкость в каждом кадре – и каждой ноте.

6.9 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 26 января 2018
Возраст 18+
Режиссер
Бретт Хейли
В ролях
Ник Офферман
Ник Офферман
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Громко бьются сердца 2 постера
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саундтрек фильма Громко бьются сердца
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