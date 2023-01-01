Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одержимая
Киноафиша Фильмы Одержимая Фильмы похожие на Одержимая
Possession Одержимая 1981 / Франция / ФРГ
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Одержимая

Вся информация о фильме
Ведьма любви
Ведьма любви
комедия, ужасы 2016, США
6.0
Космос
Космос
драма 2015, Франция / Португалия
5.0
Ночь за ночью
Ночь за ночью
драма 2001, Франция
7.0
Кинопроба
Кинопроба
мистика, драма, ужасы, триллер 1999, Южная Корея / Япония
7.0
Тэтсуо: Железный человек
Тэтсуо: Железный человек
ужасы 1989, Япония
7.0
Тецуо: Железный человек
Тецуо: Железный человек
фантастика, триллер, ужасы 1989, Япония
5.0
Исчезновение
Исчезновение
мистика, триллер 1988, Нидерланды / Франция
7.0
На серебряной планете
На серебряной планете
фантастика, фэнтези, приключения 1987, Польша
7.0
Святая кровь
Святая кровь
ужасы, драма, триллер 1986,
6.0
Видеодром
Видеодром
мистика, триллер, фэнтези 1983, Канада
7.0
Суспирия
Суспирия
мистика, триллер, ужасы 1977, Италия
7.0
Дом
Дом
ужасы, комедия 1977, Япония
7.0
Кроваво-красное
Кроваво-красное
триллер, ужасы 1975, Италия
7.0
А теперь не смотри
А теперь не смотри
триллер, драма, ужасы 1973, Великобритания / Италия
7.0
Дьявол
Дьявол
ужасы, драма 1972, Польша
7.0
Третья часть ночи
Третья часть ночи
ужасы, драма, военный 1971, Польша
7.0
Ребенок Розмари
Ребенок Розмари
триллер, ужасы 1968, США
7.0
Отвращение
Отвращение
драма 1965, Великобритания
7.0
Одержимость
Одержимость
драма 2006, Австралия
6.0
Верность
Верность
драма 2000, Франция / Португалия
5.0
Петер фон Кант
Петер фон Кант
драма 2022, Франция
7.0
Ветреная любовь
Ветреная любовь
мелодрама, драма 1985, Франция
6.0
Мои ночи прекраснее ваших дней
Мои ночи прекраснее ваших дней
драма, мелодрама 1989, Франция
6.0
Главное - любить
Главное - любить
драма, мелодрама 1975, Франция / Италия / ФРГ
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше