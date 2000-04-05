Верность

, 2000
La fidélité
Франция, Португалия / драма / 18+
Молодая талантливая фотожурналистка Клелия работает на скандально известного медиамагната Люсьена Мак Руа, который когда-то был любовником ее матери. Фоторепортажи Клелии отличаются большой выдумкой и требуют немалой смелости.

Редактор Клев, влюбившийся в Клелию с первого взгляда, просит ее руки. Она не может устоять перед его прямодушием и трогательной неуклюжестью и отвечает согласием. Ведь ради нее Клев отказался жениться на дочери самого Мак Руа.

В канун свадьбы Клелия знакомится с молодым папарацци Немо, работающим на все того же Мак Руа! И, хотя Клелия влюбляется в Немо, она пытается остаться верной мужу, которого скорее уважает, чем любит…

В ролях

Софи Марсо
Паскаль Греггори
Гийом Кане
Мишель Сюбор
Магали Ноэль
Марк Франсуа
Режиссер Анджей Жулавски
Сценарист Анджей Жулавски, Мари Мадлен де Лафайет
Композитор Анджей Кожиньский
Детали фильма

Страна Франция / Португалия
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 5 апреля 2000
Дата выхода
5 апреля 2000 Великобритания
14 февраля 2003 Испания
14 февраля 2003 Италия
5 апреля 2000 Франция
30 сентября 2000 Южная Корея 18
Сборы в мире $44 180
Производство Gemini Films, France 3 Cinéma, Canal+
Другие названия
La fidélité, Fidelity, A Fidelidade, Die Treue der Frauen, Fidelitate, Hűség, Ištikimybe, La fidelidad, La fidélité - Uskollisuus, Özgür duygular, seXuelles, Uskollisuus, Wierność, Η πίστη, Πρόκληση, Верность, Вярност, フィデリテ, 女写真家ソフィー

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb

