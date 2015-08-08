Космос, 2015

Снят по одноименному роману Витольда Гомбровича. Это первый спустя 15 лет и в то же время последний фильм Анджея Жулавского. Витольд только что провалил экзамен в юридическом вузе, а его друг Фукс отказывается от работы в фирме парижского модельера. Молодые люди планируют провести несколько дней в деревне, в небольшом частном пансионате. После приезда они сталкиваются со странными приметами: висящим в лесу воробьем, так же повешенной палочкой, знаками на потолке и в огороде. Странными кажутся также губы горничной, работающей в пансионате. Третий раз повисла кошка – это уже дело рук самого Витольда. Почему он это сделал? Неужели, четвертым должен повиснуть человек?