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Cosmos

Космос, 2015

2015 / Франция / Португалия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Снят по одноименному роману Витольда Гомбровича. Это первый спустя 15 лет и в то же время последний фильм Анджея Жулавского. Витольд только что провалил экзамен в юридическом вузе, а его друг Фукс отказывается от работы в фирме парижского модельера. Молодые люди планируют провести несколько дней в деревне, в небольшом частном пансионате. После приезда они сталкиваются со странными приметами: висящим в лесу воробьем, так же повешенной палочкой, знаками на потолке и в огороде. Странными кажутся также губы горничной, работающей в пансионате. Третий раз повисла кошка – это уже дело рук самого Витольда. Почему он это сделал? Неужели, четвертым должен повиснуть человек?

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 29 апреля 2021
Премьера в мире 8 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Анджей Жулавски
Анджей Жулавски
В ролях
Сабин Азема
Сабин Азема
Жан-Франсуа Бальмер
Джонатан Жене
Жоан Либеро
Виктория Герра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Космос 2 постера
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