Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полина на пляже
Киноафиша Фильмы Полина на пляже Фильмы похожие на Полина на пляже
Pauline à la plage Полина на пляже 1982 / Франция
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Полина на пляже

Вся информация о фильме
Воробьи
Воробьи
драма 2015, Исландия / Дания / Хорватия
6.0
Осенняя сказка
Осенняя сказка
комедия, драма, мелодрама 1998, Франция
7.0
Летняя сказка
Летняя сказка
комедия, драма, мелодрама 1996, Франция
7.0
Зимняя сказка
Зимняя сказка
драма 1992, Франция
7.0
Весенняя сказка
Весенняя сказка
комедия, драма, мелодрама 1990, Франция
7.0
Друг моей подруги
Друг моей подруги
комедия 1987, Франция
7.0
Зеленый луч
Зеленый луч
драма 1986, Франция
7.0
Удачное замужество
Удачное замужество
драма, мелодрама, комедия 1982, Франция
7.0
Жена летчика
Жена летчика
драма 1980, Франция
6.0
Любовь после полудня
Любовь после полудня
драма 1972, Франция
7.0
Колено Клер
Колено Клер
мелодрама, драма 1970, Франция
7.0
Моя ночь у Мод
Моя ночь у Мод
драма 1969, Франция / Германия
5.0
Коллекционерша
Коллекционерша
мелодрама, драма 1967, Франция
7.0
Париж глазами...
Париж глазами...
драма, комедия 1965, Франция
6.0
Любовный роман Астреи и Селадона
Любовный роман Астреи и Селадона
мелодрама, драма 2007, Франция / Италия / Испания
5.0
Белая свадьба
Белая свадьба
драма, мелодрама 1989, Франция
8.0
Девять пальцев
драма 2017, Франция / Португалия
5.0
Фрэнки
Фрэнки
драма 2019, Франция / Португалия / США
5.0
Женщина во дворе
Женщина во дворе
мелодрама, драма 2014, Франция
6.0
Маркиза фон О
Маркиза фон О
драма, исторический 1976, Франция / Германия
6.0
Сто и одна ночь
Сто и одна ночь
комедия 1995, Великобритания / Франция
6.0
Прощальное послание
Прощальное послание
драма, мелодрама, мюзикл 1991, Франция / Германия
6.0
Лучшие дни впереди
Лучшие дни впереди
комедия, драма 2013, Франция
3.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше