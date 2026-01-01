Отзывы о фильме
Фредерик — успешный человек. Он совладелец небольшой конторы в Париже и счастливо женат на Хелен, учительнице, ожидающей второго ребенка.
Вечерами Фредерик мечтает о других женщинах, но не имеет желания предпринимать что-либо по этому поводу в реальной жизни.
Однажды Хлоя, бывшая любовница его старого друга, начала появляться возле его офиса. Они иногда встречались и вели себя друг с другом как приятели, пока Хлоя не решила соблазнить Фредерика.
