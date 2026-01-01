Оповещения от Киноафиши
Любовь после полудня

L'amour l'après-midi 18+
О фильме

Фредерик — успешный человек. Он совладелец небольшой конторы в Париже и счастливо женат на Хелен, учительнице, ожидающей второго ребенка.

Вечерами Фредерик мечтает о других женщинах, но не имеет желания предпринимать что-либо по этому поводу в реальной жизни.

Однажды Хлоя, бывшая любовница его старого друга, начала появляться возле его офиса. Они иногда встречались и вели себя друг с другом как приятели, пока Хлоя не решила соблазнить Фредерика.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 сентября 1972
Дата выхода
24 сентября 2004 Бразилия
1 сентября 1972 Франция
MPAA R
Сборы в мире $3 520
Производство Les Films du Losange
Другие названия
L'amour l'après-midi, Love in the Afternoon, Die Liebe am Nachmittag, Ahava Ahar Ha-Tzohora'im, Älska på eftermiddan, Amor à Tarde, Chloe in the Afternoon, El amor a la hora de la siesta, El amor después del mediodía, El amor en la tarde, Kærlighed om eftermiddagen, Kärlek på eftermiddagen, Kjærlighet om ettermiddagen, L'amore il pomeriggio, L'amour, l'après-midi, Liefde na de middag, Ljubav poslijepodne, Miłość po południu, O Amor às Três da Tarde, Öğleden Sonra Aşk, Rakkaus iltapäivällä, Six Contes Moraux VI: L'amour l'après-midi, Six Moral Tales VI: Love in the Afternoon, Szerelem délután, Ο έρωτας το απόγευμα, Кохання пообіді, Любовь после полудня, 午后之爱, 午後之戀, 愛の昼下がり, 愛の昼下り
Режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
В ролях
Бернар Верле
Зузу
Франсуаза Верли
Даниэль Секкальди
Мальвина Пенн
Все актеры и съемочная группа
Цитаты
Frédéric [закадровый голос] Вот почему я люблю этот город. Люди появляются перед глазами, а потом исчезают. Ты не видишь, как они стареют. Что делает улицы Парижа такими завораживающими — это постоянное и в то же время мимолётное присутствие женщин, которых я, по сути, никогда больше не увижу. Достаточно просто того, что они есть, безразличные, сознающие своё очарование, с удовольствием испытывающие его на мне, как и я испытываю своё на них, по молчаливому соглашению, без малейшей улыбки или взгляда. Я ощущаю их соблазнительную силу, но не поддаюсь ей. И это не отдаляет меня от Элен. Вовсе нет. Я говорю себе, что эти проходящие красавицы — просто продолжение красоты моей жены. Они обогащают её красоту и получают часть её взамен. Она — гарантия красоты мира и наоборот. Когда я обнимаю Элен, я обнимаю всех женщин.
