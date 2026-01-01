Frédéric [закадровый голос] Вот почему я люблю этот город. Люди появляются перед глазами, а потом исчезают. Ты не видишь, как они стареют. Что делает улицы Парижа такими завораживающими — это постоянное и в то же время мимолётное присутствие женщин, которых я, по сути, никогда больше не увижу. Достаточно просто того, что они есть, безразличные, сознающие своё очарование, с удовольствием испытывающие его на мне, как и я испытываю своё на них, по молчаливому соглашению, без малейшей улыбки или взгляда. Я ощущаю их соблазнительную силу, но не поддаюсь ей. И это не отдаляет меня от Элен. Вовсе нет. Я говорю себе, что эти проходящие красавицы — просто продолжение красоты моей жены. Они обогащают её красоту и получают часть её взамен. Она — гарантия красоты мира и наоборот. Когда я обнимаю Элен, я обнимаю всех женщин.