К этому своему шестому по счету фильму Жан-Клод Бриссо приобрел уверенное мастерство в разработке психологических драм, героями которых чаще всего становились подростки. Так и здесь, главная героиня – одинокая 17-летняя Матильда, выросшая в крайне неблагополучной семье и занимавшаяся проституцией, вызывает сочувствие своим нервными срывами у опытного педагога и преподавателя философии Франсуа. Стремясь ей помочь, учитель не смог удержаться перед эмоциональным напором влюбленной в него девушки, что приводит к краху всех его педагогических усилий.

Главное открытие фильма – дебют в кино 17летней певицы Ванессы Паради, которой тонко ассистирует любимый актер Бриссо Бруно Кремер