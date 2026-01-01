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Постер фильма Белая свадьба
7.4
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7.4

Белая свадьба

, 1989
Noce blanche
Франция / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Белая свадьба
7.4

Причины посмотреть

О фильме

Премия «Сезар» в номинации «Надежда года» (Ванесса Паради).

К этому своему шестому по счету фильму Жан-Клод Бриссо приобрел уверенное мастерство в разработке психологических драм, героями которых чаще всего становились подростки. Так и здесь, главная героиня – одинокая 17-летняя Матильда, выросшая в крайне неблагополучной семье и занимавшаяся проституцией, вызывает сочувствие своим нервными срывами у опытного педагога и преподавателя философии Франсуа. Стремясь ей помочь, учитель не смог удержаться перед эмоциональным напором влюбленной в него девушки, что приводит к краху всех его педагогических усилий.

Главное открытие фильма – дебют в кино 17летней певицы Ванессы Паради, которой тонко ассистирует любимый актер Бриссо Бруно Кремер

В ролях

Ванесса Паради
Ванесса Паради
Mathilde Tessier
Бруно Кремер
Бруно Кремер
François Hainaut
Людмила Микаэль
Catherine Hainaut
Франсуа Негре
Carpentier
Жан Дасте
Le concierge
Вероник Силвер
La conseillère d'éducation
Philippe Tuin
Le surveillant
Pierre Gabaston
Arnaud Goujon
Agnès Lemercier
Benoît Muracciole
Режиссер Эрик Ромер, Жан-Клод Бриссо
Сценарист Жан-Клод Бриссо
Композитор Жан Мюзи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 8 ноября 1989
Дата выхода
1 августа 1991 Австралия
12 июля 1991 Великобритания
7 июня 1990 Германия
8 ноября 1989 Франция
24 декабря 1989 Южная Корея
Производство La Sept Cinéma, La Sorcière Rouge, Les Films du Losange
Другие названия
Noce blanche, White Wedding, Baby Blue, Białe małżeństwo, Boda blanca, Boda Branca, Forbudt kærlighed, Forbudt kjærlighet, Weiße Hochzeit, Белая свадьба, Бяла сватба, 白い婚礼, 白色婚禮, Biale malzenstwo, Біле весілля

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Mathilde Tessier Ты мне нравишься.
Mathilde Tessier Потому что ты как я. Одинока.
François Hainaut Почему ты так говоришь? У меня есть жена, друзья, ученики...
Mathilde Tessier *смеётся*

Отзывы о фильме

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