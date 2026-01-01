Жизнь Жерома, интеллектуала средних лет, полностью подчинена разуму, а не сердцу. Французский дипломат, он помолвлен с женщиной, которую любит, но к которой не испытывает страсти. Во время отдыха в предместье Французских Альп, где прошло его детство, ему встречается подруга юности — писательница Аврора, которая знакомит его с 14-летней Лорой, проводящей здесь каникулы. Жерома забавляет чувство, которое начинает проявлять к нему Лора, пока он сам не начинает испытывать странное чувство к ее сестре — Клер. Но свою страсть он облекает в такую форму, в которой может удержать ее под контролем: искушение для него — дотронуться до ее колена.