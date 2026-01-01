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Постер фильма Колено Клер
7.4
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7.4

Колено Клер

, 1970
Genou de Claire, Le
Франция / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Колено Клер
7.4

О фильме

Жизнь Жерома, интеллектуала средних лет, полностью подчинена разуму, а не сердцу. Французский дипломат, он помолвлен с женщиной, которую любит, но к которой не испытывает страсти. Во время отдыха в предместье Французских Альп, где прошло его детство, ему встречается подруга юности — писательница Аврора, которая знакомит его с 14-летней Лорой, проводящей здесь каникулы. Жерома забавляет чувство, которое начинает проявлять к нему Лора, пока он сам не начинает испытывать странное чувство к ее сестре — Клер. Но свою страсть он облекает в такую форму, в которой может удержать ее под контролем: искушение для него — дотронуться до ее колена.

В ролях

Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Jérôme
Аврора Корну
Aurora the Novelist
Беатрис Роман
Laura
Мишель Монтель
Madame Walter
Жерар Фальконетти
Gilles
Фабрис Лукини
Фабрис Лукини
Vincent
Лоуренс Де Монахэн
Claire
Sandra Franchina
Режиссер Эрик Ромер
Сценарист Эрик Ромер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 11 декабря 1970
Дата выхода
21 февраля 1971 Греция
21 февраля 1971 США
11 декабря 1970 Франция
24 августа 1971 Швеция
Сборы в мире $5 112
Производство Les Films du Losange
Другие названия
Le genou de Claire, Claire's Knee, Claireino koljeno, Claires Knie, O Joelho de Claire, Claire térde, Claire'in Dizi, Clairen polvi, Claires knä, Claires knæ, Claires kne, Genunchiul lui Claire, Il ginocchio di Claire, Klerino koleno, Kolano Klary, Kurêru no hiza, La rodilla de Claire, La rodilla de Clara, Six Contes Moraux V: Le genou de Claire, Six Moral Tales V: Claire's Knee, Το γόνατο της Κλαίρης, Колено Клер, Коліно Клер, Коляното на Клер, クレールの膝, 克拉之膝, 克莱尔的膝盖, 클레르의 무릎, 클레오의 무릎

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

Jerome У каждой женщины есть своё самое уязвимое место. Для кого-то это затылок, для кого-то талия, для кого-то руки. Для Клер, в той позе, при том свете, это было колено.

Отзывы о фильме

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