Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жена летчика
Киноафиша Фильмы Жена летчика
Femme de l'aviateur, La

Жена летчика, 1980

1980 / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Первый фильм из цикла «Комедии и поговорки», название которого восходит к творчеству Альфреда де Мюссе. Это серия мягких комедий, в которых от начала до конца боль и наслаждение сменяют друг друга. В центре внимания режиссера – современные молодые люди, их взаимоотношения и психология.

20-летний Франсуа ночью подрабатывает на почте, а днем изучает право. У него есть подружка Анна, которая не так давно рассталась со своим любовником, летчиком Кристианом. После месячного отсуствия летчик возвращается в Париж с молодой женой и вновь встречается с Анной под предлогом последнего свидания. Франсуа начинает подозревать свою подругу в неверности… Режиссер намеренно снимал материал с начала на 16-миллиметровую пленку, что дало возможность запечатлеть лирическую атмосферу летнего Парижа конца 1970-х годов.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 4 марта 1981
Режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
В ролях
Филипп Марло
Мари Ривьер
Анн-Лор Мери
Матье Каррьер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жена летчика 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши