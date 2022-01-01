Жена летчика, 1980

Первый фильм из цикла «Комедии и поговорки», название которого восходит к творчеству Альфреда де Мюссе. Это серия мягких комедий, в которых от начала до конца боль и наслаждение сменяют друг друга. В центре внимания режиссера – современные молодые люди, их взаимоотношения и психология.

20-летний Франсуа ночью подрабатывает на почте, а днем изучает право. У него есть подружка Анна, которая не так давно рассталась со своим любовником, летчиком Кристианом. После месячного отсуствия летчик возвращается в Париж с молодой женой и вновь встречается с Анной под предлогом последнего свидания. Франсуа начинает подозревать свою подругу в неверности… Режиссер намеренно снимал материал с начала на 16-миллиметровую пленку, что дало возможность запечатлеть лирическую атмосферу летнего Парижа конца 1970-х годов.