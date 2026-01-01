Alexandre Если нужно знать — мне нравятся стройные, довольно высокие девушки.

Lea Блондинки или брюнетки?

Alexandre Брюнетки. С ровной, светлой, слегка загорелой кожей. Они действительно меня привлекают. Особенно когда у них большие глаза и шелковистые ресницы.

Lea Хватит. Ты обещал не наваливаться на это!

Alexandre Я не наваливаюсь! Ты спросил, какой у меня тип! Ты гораздо ближе к моему идеалу, чем Адриенн. Ты всегда меня привлекала. Но судьба была против.

Lea Судьба! Ты сама распоряжаешься своей — не скромничай!

Alexandre Ты ошибаешься! Мне не нравится давить. Я не Ромео. На самом деле мне нравятся девушки! Это даёт мне плохие привычки. Это может быть минусом. Они ищут меня, поэтому я расслабляюсь. Значит, я не всегда оказываюсь с наилучшей. Если мне нравится девушка, встречу её рано или поздно... Лучше поздно, чем слишком рано. Возьмём нас... Я рад, что встретил тебя сейчас, а не шесть месяцев назад. Мы оба свободны...

Lea Хватит! Что значит «доступны»? И мне не нравится твой тип парня. Мне нравится, когда за мной ухаживают!

Alexandre Ты была с Фабиеном!

Lea Тебе следовало безумно ревновать.

Alexandre Кто сказал, что нет?

Lea Дела говорят сами за себя! Тебе следовало сделать что-нибудь безумное!

Alexandre Давай сбежим. Я похищу тебя!

Lea Это не так уж безумно. А я сказала: нет!

Alexandre Я услышал «да».

Lea Значит, это было «нет».

Alexandre Придумаю что-нибудь ещё более дерзкое... Переезжай ко мне жить! У тебя уже чемоданы есть! Мой дом слишком велик для меня одного.

Lea Когда ты останешься одна!

Alexandre Сейчас я одна.

Lea Еду к родителям. Они ждут меня.

Alexandre Перезвони им!

Lea Они спят.

Alexandre Значит, они не будут ждать меня до поздней ночи!

Lea Я могу переехать к тебе, но не сейчас. Мы знаем друг друга шесть месяцев, так что подожди ещё шесть месяцев. В этот период тебе нельзя встречаться ни с кем ещё. Потом, возможно, я позволю себе, чтобы за мной ухаживали!

Alexandre Принимаю. Но и тебе нельзя встречаться ни с кем.

Lea Это меня вполне устраивает!