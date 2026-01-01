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Постер фильма Друг моей подруги
7.4
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7.4

Друг моей подруги

, 1987
Ami de mon amie, L'
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Друг моей подруги
7.4

О фильме

Шестой фильм из цикла «Комедии и поговорки». Государственная служащая Бланш бежит от одиночества, начав новую жизнь в парижском пригороде вместе со своей подругой-программисткой Леа. Вскоре Бланш познакомилась с красивым щедрым инженером Александром, а у Леа тоже появляется сердечный друг Фабьен. Прошло время, и девушки стали путаться в вопросе о том, кто чей друг. Искренняя в своем естественном натурализме игра молодых актеров, наполняет эту забавную историю мягким эротизмом, оживляющим импрессионистическую атмосферу ленты, в которой автор ставит вопросы о верности и измене.

В ролях

Эмманюэль Шоле
Blanche
Софи Ренуар
Lea
Анн-Лор Мери
Adrienne
Эрик Вьеллар
Fabien
Франсуа-Эрик Жендрон
Alexandre
Режиссер Эрик Ромер
Сценарист Эрик Ромер
Композитор Жан-Луи Валеро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в мире 26 августа 1987
Дата выхода
24 июня 1988 Великобритания PG
14 апреля 1988 Германия
14 сентября 1987 Канада
7 апреля 1988 Нидерланды
26 августа 1987 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $825 128
Производство Les Films du Losange, Investimage, Compagnie Eric Rohmer (CER)
Другие названия
L'ami de mon amie, My Girlfriend's Boyfriend, El amigo de mi amiga, O Amigo da Minha Amiga, A barátnőm barátja, Boyfriends and Girlfriends, Comédies et proverbes, Dečko moje djevojke, Der Freund meiner Freundin, Kız Arkadaşımın Erkek Arkadaşı, L'amico della mia amica, Min flickväns pojkvän, Min venindes ven, Min venninnes venn, Prietenul prietenei mele, Prijatelj moje prijateljice, Przyjaciel mojej przyjaciółki, Ystävättäreni poikaystävä, Ο φίλος της φίλης μου, Друг моей подруги, 내 여자친구의 남자친구, 友だちの恋人, 女友的男友, The Love of My Love, 내 여자 친구의 남자 친구

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Alexandre Если нужно знать — мне нравятся стройные, довольно высокие девушки.
Lea Блондинки или брюнетки?
Alexandre Брюнетки. С ровной, светлой, слегка загорелой кожей. Они действительно меня привлекают. Особенно когда у них большие глаза и шелковистые ресницы.
Lea Хватит. Ты обещал не наваливаться на это!
Alexandre Я не наваливаюсь! Ты спросил, какой у меня тип! Ты гораздо ближе к моему идеалу, чем Адриенн. Ты всегда меня привлекала. Но судьба была против.
Lea Судьба! Ты сама распоряжаешься своей — не скромничай!
Alexandre Ты ошибаешься! Мне не нравится давить. Я не Ромео. На самом деле мне нравятся девушки! Это даёт мне плохие привычки. Это может быть минусом. Они ищут меня, поэтому я расслабляюсь. Значит, я не всегда оказываюсь с наилучшей. Если мне нравится девушка, встречу её рано или поздно... Лучше поздно, чем слишком рано. Возьмём нас... Я рад, что встретил тебя сейчас, а не шесть месяцев назад. Мы оба свободны...
Lea Хватит! Что значит «доступны»? И мне не нравится твой тип парня. Мне нравится, когда за мной ухаживают!
Alexandre Ты была с Фабиеном!
Lea Тебе следовало безумно ревновать.
Alexandre Кто сказал, что нет?
Lea Дела говорят сами за себя! Тебе следовало сделать что-нибудь безумное!
Alexandre Давай сбежим. Я похищу тебя!
Lea Это не так уж безумно. А я сказала: нет!
Alexandre Я услышал «да».
Lea Значит, это было «нет».
Alexandre Придумаю что-нибудь ещё более дерзкое... Переезжай ко мне жить! У тебя уже чемоданы есть! Мой дом слишком велик для меня одного.
Lea Когда ты останешься одна!
Alexandre Сейчас я одна.
Lea Еду к родителям. Они ждут меня.
Alexandre Перезвони им!
Lea Они спят.
Alexandre Значит, они не будут ждать меня до поздней ночи!
Lea Я могу переехать к тебе, но не сейчас. Мы знаем друг друга шесть месяцев, так что подожди ещё шесть месяцев. В этот период тебе нельзя встречаться ни с кем ещё. Потом, возможно, я позволю себе, чтобы за мной ухаживали!
Alexandre Принимаю. Но и тебе нельзя встречаться ни с кем.
Lea Это меня вполне устраивает!
Alexandre Шесть месяцев — это слишком долго. А как насчёт шести дней?

Отзывы о фильме

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