Цитаты
Alexandre Если нужно знать — мне нравятся стройные, довольно высокие девушки.
Lea Блондинки или брюнетки?
Alexandre Брюнетки. С ровной, светлой, слегка загорелой кожей. Они действительно меня привлекают. Особенно когда у них большие глаза и шелковистые ресницы.
Lea Хватит. Ты обещал не наваливаться на это!
Alexandre Я не наваливаюсь! Ты спросил, какой у меня тип! Ты гораздо ближе к моему идеалу, чем Адриенн. Ты всегда меня привлекала. Но судьба была против.
Lea Судьба! Ты сама распоряжаешься своей — не скромничай!
Alexandre Ты ошибаешься! Мне не нравится давить. Я не Ромео. На самом деле мне нравятся девушки! Это даёт мне плохие привычки. Это может быть минусом. Они ищут меня, поэтому я расслабляюсь. Значит, я не всегда оказываюсь с наилучшей. Если мне нравится девушка, встречу её рано или поздно... Лучше поздно, чем слишком рано. Возьмём нас... Я рад, что встретил тебя сейчас, а не шесть месяцев назад. Мы оба свободны...
Lea Хватит! Что значит «доступны»? И мне не нравится твой тип парня. Мне нравится, когда за мной ухаживают!
Alexandre Ты была с Фабиеном!
Lea Тебе следовало безумно ревновать.
Alexandre Кто сказал, что нет?
Lea Дела говорят сами за себя! Тебе следовало сделать что-нибудь безумное!
Alexandre Давай сбежим. Я похищу тебя!
Lea Это не так уж безумно. А я сказала: нет!
Alexandre Я услышал «да».
Lea Значит, это было «нет».
Alexandre Придумаю что-нибудь ещё более дерзкое... Переезжай ко мне жить! У тебя уже чемоданы есть! Мой дом слишком велик для меня одного.
Lea Когда ты останешься одна!
Alexandre Сейчас я одна.
Lea Еду к родителям. Они ждут меня.
Alexandre Перезвони им!
Lea Они спят.
Alexandre Значит, они не будут ждать меня до поздней ночи!
Lea Я могу переехать к тебе, но не сейчас. Мы знаем друг друга шесть месяцев, так что подожди ещё шесть месяцев. В этот период тебе нельзя встречаться ни с кем ещё. Потом, возможно, я позволю себе, чтобы за мной ухаживали!
Alexandre Принимаю. Но и тебе нельзя встречаться ни с кем.
Lea Это меня вполне устраивает!
Alexandre Шесть месяцев — это слишком долго. А как насчёт шести дней?