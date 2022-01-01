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Зимняя сказка
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Conte d'hiver

Зимняя сказка, 1992

1992 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Безудержный отпускной роман Фелиции и Шарля, проведенный ими в Бретани, завершился случайным расставанием с потерей адресов друг друга. Прошли годы. Теперь Фелиция - мать четырехлетней дочери Элизы, чьим отцом является Шарль. У нее два любовника: библиотекарь Лоик и ее начальник - интеллектуал Максанс. Фелиция разрывается между ними, догадываясь, что на самом деле не любит никого из них. Более того - она до сих пор следит за прохожими в надежде увидеть мужчину, с которым пять лет назад испытала настоящую любовь…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 29 января 1992
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
В ролях
Шарлотт Вери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимняя сказка 2 постера
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