Зимняя сказка, 1992

Безудержный отпускной роман Фелиции и Шарля, проведенный ими в Бретани, завершился случайным расставанием с потерей адресов друг друга. Прошли годы. Теперь Фелиция - мать четырехлетней дочери Элизы, чьим отцом является Шарль. У нее два любовника: библиотекарь Лоик и ее начальник - интеллектуал Максанс. Фелиция разрывается между ними, догадываясь, что на самом деле не любит никого из них. Более того - она до сих пор следит за прохожими в надежде увидеть мужчину, с которым пять лет назад испытала настоящую любовь…