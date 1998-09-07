Осенняя сказка, 1998

Магали сорок пять лет, по профессии она винодел, а по семейному положению вдова. После того, как взрослые дети покинули родной дом, ей немного одиноко, и ее лучшая подруга, Изабель, решает подыскать для нее нового мужа. В тайне от Магали Изабель размещает в местной газете объявление и находит приятную кандидатуру по имени Жеральд. В то же самое время Розин (девушка сына Магали) вознамерилась познакомить потенциальную свекровь со своим бывшим учителем философии (и заодно экс-любовником) Этьеном. В итоге получается так, что на свадьбе дочери Изабель ни о чем не подозревающая Магали знакомится сразу с обоими мужчинами…