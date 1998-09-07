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Осенняя сказка
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Conte d'automne

Осенняя сказка, 1998

1998 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Магали сорок пять лет, по профессии она винодел, а по семейному положению вдова. После того, как взрослые дети покинули родной дом, ей немного одиноко, и ее лучшая подруга, Изабель, решает подыскать для нее нового мужа. В тайне от Магали Изабель размещает в местной газете объявление и находит приятную кандидатуру по имени Жеральд. В то же самое время Розин (девушка сына Магали) вознамерилась познакомить потенциальную свекровь со своим бывшим учителем философии (и заодно экс-любовником) Этьеном. В итоге получается так, что на свадьбе дочери Изабель ни о чем не подозревающая Магали знакомится сразу с обоими мужчинами…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 7 сентября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
В ролях
Мари Ривьер
Беатрис Роман
Дидье Сандр
Дидье Сандр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осенняя сказка 2 постера
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