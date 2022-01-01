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Весенняя сказка
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Conte de printemps

Весенняя сказка, 1990

1990 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Жанна преподает философию в лицее. Ее друг в отъезде. И хотя у нее есть ключи от двух квартир (своей и любовника), она не хочет возвращаться ни в одну из них. Тем временем познакомившаяся с ней на вечеринке студентка Наташа вовсе не против компании и предлагает Жанне переночевать вдвоем в парижских апартаментах ее отца - поскольку Игорь (так его зовут) бывает, дескать, в них крайне редко. К тому же, женщины чувствуют друг к другу странную симпатию. Спустя еще несколько дней они становятся неразлучны. Но вскоре выясняется, что одна из причин сближения - стремление Наташи заменить нынешнюю любовницу своего отца… на Жанну.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 20 февраля 1990
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
В ролях
Юг Кестер
Флоранс Дарель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Весенняя сказка 2 постера
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