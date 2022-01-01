Весенняя сказка, 1990

Жанна преподает философию в лицее. Ее друг в отъезде. И хотя у нее есть ключи от двух квартир (своей и любовника), она не хочет возвращаться ни в одну из них. Тем временем познакомившаяся с ней на вечеринке студентка Наташа вовсе не против компании и предлагает Жанне переночевать вдвоем в парижских апартаментах ее отца - поскольку Игорь (так его зовут) бывает, дескать, в них крайне редко. К тому же, женщины чувствуют друг к другу странную симпатию. Спустя еще несколько дней они становятся неразлучны. Но вскоре выясняется, что одна из причин сближения - стремление Наташи заменить нынешнюю любовницу своего отца… на Жанну.