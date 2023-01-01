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Полина на пляже
Киноафиша Фильмы Полина на пляже Полина на пляже, 1982: актеры и роли
Pauline à la plage Полина на пляже 1982 / Франция
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Полина на пляже, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Ромер Эрик Ромер Éric Rohmer
В ролях
Аманда Лангле Amanda Langlet Паскаль Греггори Pascal Greggory Федор Аткин Федор Аткин Féodor Atkine Симон де ла Бросс Simon de La Brosse Ариэль Домбаль Arielle Dombasle
Переводчик
Переводчик
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