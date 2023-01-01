Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Полина на пляже
Полина на пляже, 1982: актеры и роли
Pauline à la plage
Полина на пляже
1982 / Франция
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Полина на пляже, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Ромер
Éric Rohmer
В ролях
Аманда Лангле
Amanda Langlet
Паскаль Греггори
Pascal Greggory
Федор Аткин
Féodor Atkine
Симон де ла Бросс
Simon de La Brosse
Ариэль Домбаль
Arielle Dombasle
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Заклятье. Незаконченная глава
Отзывы
2022, Великобритания, триллер
Related video
Не зря Джигарханян любил ее полвека: вдова артиста в 80 лет выглядит как девочка
Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)
Сирота при живой матери: дочь Вертинской выросла на редкость красивой (фото)
С тюнингом перебор вышел: какой была Успенская до пластики (честное фото)
Караченцова с красоткой разлучили интриги: пришлось довольствоваться Поргиной
Умели в СССР отдыхать: сейчас не каждый позволит себе отпуск, как у Василия из фильма «Любовь и голуби»
Народ в ужасе: из дома Гузеевой за 60 млн рублей хочется бежать и не оглядываться
Наталья Андреевна из Comedy Woman стала живой куклой: от этих кадров отвиснет челюсть
Спорим, вы не знали, кто Золушка по национальности на самом деле? Угадать невозможно
Всегда был мужичком: ахнете, увидев Евгения Леонова в молодости (фото)
Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать
В бабуле из «Улиц разбитых фонарей» красавицу не признали: по ней сходил с ума весь СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить