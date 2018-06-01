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Дмитрий Парастаев
Дмитрий Парастаев
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Дмитрий Парастаев
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Дата рождения
18 октября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Дмитрия Парастаева
Родился 18 октября 1972 года.
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Фильмография Дмитрия Парастаева
Решение о ликвидации
боевик
2018, Россия
6.0
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В Москве прошла премьера фильма «Решение о ликвидации»
Вчера в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера нового российского фильма «Решение о ликвидации» режиссера Александра Аравина. Продюсером ленты выступил автор
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1 июня 2018 15:09
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