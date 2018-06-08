«Решение о ликвидации»: Рецензия Киноафиши

Кино с большой буквы П…

Российские спецслужбы сбились с ног, разыскивая террориста Шамиля Базгаева. Но ему в самый последний, решающий момент всегда удается уйти. Правда, на этот раз преступник завладел мощным оружием, которое позволит ему совершить самый страшный теракт в его карьере. Поэтому правительство снаряжает отряд из лучших бойцов невидимого фронта и дает команду – уничтожить Базгаева, чего бы им это ни стоило. Все силы бросаются на уничтожение опаснейшего террориста. Но у него, конечно, тоже имеются свои «секретики», благодаря которым злодей собирается выйти сухим из воды и на этот раз.

Кадр из фильма «Решение о ликвидации»

Сериальный режиссер Александр Аравин поставил «Решение о ликвидации» по реальным событиям и, к сожалению, кроме этой информации в фильме ничего нет. Да, в кадре присутствуют Игорь Петренко («Звезда», «Водитель для Веры»), которому кто-то сказал, что у него образ и взгляд спасителя граждан этой планеты. Видимо, поэтому ему частенько достаются образы защитников. Например, как в фантастической картине «Запрещенная реальность» по мотивам романа Василия Головачева, так и на ТВ в «Шерлоке Холмсе» и «Спящих», сильно перекликающихся с «Решением о ликвидации». Компанию ему составляют друг медведя из «Легенды о Коловрате» Алексей Вертков и «Неуловимый» Иван Шахназаров. А руководит группой Алексей Шевченков («Жги», «Иуда»).

Название

Сценаристы сериала «Министерство», Косов и Павлов объединились с автором «Анны Карениной» версии Карена Шахназарова и написали, наверное, самую патриотическую историю, которую только могли. Кроме повторения этого слова о «Решении о ликвидации» мало что можно сказать. Проект так патриотичен, что из него изливаются правильные слова, действия, а герои обязательно побеждают, даже если их весь фильм истребляли, все равно найдется тот, кто поборет зло. Даже в провалившемся когда-то «Обратном отсчете», где всем руководил Максим Суханов, а слепой герой Ярмольника обезвреживал бомбы, была доля самоиронии, и кино в итоге нашло своего зрителя. Да, не сразу и на телеэкране, но прижилось, и даже некоторым понравилось.

Кадр из фильма «Решение о ликвидации»

Любая страна любит рассказывать и демонстрировать, насколько она готова к отражению любой атаки и ликвидации опасности, какими бы они не были. Клинт Иствуд в последнее время занимается идеей американизированности своих проектов, вот и наши кинематографисты частенько снимают сверхпатриотические истории. Основной же проблемой фильма «Решения о ликвидации» является его непреодолимая телевизионность как по картинке, так и по масштабу, несмотря даже на всю технику, которую создатели смогли затащить в свою картину. Не помог ни саундтрек от классика нашего кино Юрия Потеенко, ни сверхсерьезность Игоря Петренко, который, если не спасает планету или хотя бы свою страну, просто «лопается» в кадре, как хомячок от повисшего на нем груза ответственности. По ощущениям авторы выпустили киношную версию его же сериала «Спящие», где герои боролись со шпионами. И сюда же можно добавить просто нереальную серьезность всего происходящего, легкость и юмор, которые могли бы хоть как-то привлечь к просмотру зрителей отсутствуют. Но нет, у нас над таким не шутят: либо рыдаем, либо сами в бой, а не то родина и обидеться может.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 07июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Решение о ликвидации»