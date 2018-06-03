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Российские спецслужбы сбились с ног, разыскивая террориста Шамиля Базгаева. Но ему в самый последний, решающий момент всегда удается уйти. Правда, на этот раз преступник завладел мощным оружием, которое позволит ему совершить самый страшный теракт в его карьере. Поэтому правительство снаряжает отряд из лучших бойцов невидимого фронта и дает команду – уничтожить Базгаева, чего бы им это ни стоило. Все силы бросаются на уничтожение опаснейшего террориста. Но у него, конечно, тоже имеются…