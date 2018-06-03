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Решение о ликвидации Решение о ликвидации
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Решение о ликвидации 2018 / Россия
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6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Решение о ликвидации»

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Российские спецслужбы сбились с ног, разыскивая террориста Шамиля Базгаева. Но ему в самый последний, решающий момент всегда удается уйти. Правда, на этот раз преступник завладел мощным оружием, которое позволит ему совершить самый страшный теракт в его карьере. Поэтому правительство снаряжает отряд из лучших бойцов невидимого фронта и дает команду – уничтожить Базгаева, чего бы им это ни стоило. Все силы бросаются на уничтожение опаснейшего террориста. Но у него, конечно, тоже имеются…

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zeneral 3 июня 2018, 14:07
Оценка
Скопировали обложку игры анчартед 4 ... на все бабло моют ., небось пару лямов проект стоил по дизайну прстера
3 июня 2018, 14:07 Ответить
Василий Алибабаев 7 июня 2018, 04:51
Стоит ли смотреть?
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7 июня 2018, 04:51 Ответить
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