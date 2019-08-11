Наша рецензия

В один день с криминальной комедией «Печень» Ивана Снежкина на фестивале показали «Быка» Бориса Акопова, но уже на правах тяжеловеса: фильм в этом году победил на «Кинотавре», разделив критиков на два лагеря. Одни обвиняют режиссера в мизогинии (сам Акопов подливает масло в огонь в интервью) и нежелании привносить что-то новое в популярную сейчас тему 90-х, другие отмечают яркий талант дебютанта, который сделал тестостероновый боевик про…