В один день с криминальной комедией «Печень» Ивана Снежкина на фестивале показали «Быка» Бориса Акопова, но уже на правах тяжеловеса: фильм в этом году победил на «Кинотавре», разделив критиков на два лагеря. Одни обвиняют режиссера в мизогинии (сам Акопов подливает масло в огонь в интервью) и нежелании привносить что-то новое в популярную сейчас тему 90-х, другие отмечают яркий талант дебютанта, который сделал тестостероновый боевик про…
И его видение, естественно отличается от реалий.
За что дали первую премию не совсем понятно, но тем не менее фильм понравился.
Картина открывается вступительным титром о том, что фильм основан на реальных событиях. Это не совсем так. По признанию режиссера, сюжет скомпилирован из рассказов отца-следователя, его собственных детских воспоминаний и историй из книг о том времени. Впрочем, даже зная об этом, в реальность событий веришь. Но не потому, что 90-е показаны правдоподобно. А потому, что в любой реальной истории есть большие проблемы с драматургией и, как следствие, со смыслом.
Как бы то ни было, нас встречает март 1997 года. Бандиты, война в Чечне (одна уже позорно закончилась, другая еще позорно не началась), «патриот» - слово ругательное, новости по НТВ, рубли в тысячах, но больше доверия к долларам. Главный герой Бык недавно освободился и теперь держит банду пацанов с района.
Несмотря на то, что он главарь гопников, для Быка главное - семья, а не братва. Семья состоит из матери, младшей сестры-школьницы и брата-студента. Ради семьи Бык готов даже сорваться со стрелки с такой же шпаной из соседнего района. Особые надежды Бык возлагает на брата - он должен окончить университет и стать человеком. Не таким, как сам Бык. Главный герой прекрасно понимает, что он плохой человек, но оправдывает это заботами о семье. Ради нее он совершает преступления и выполняет поручения криминальных авторитетов. С сыном такого авторитета Бык подружился на зоне. Авторитет Моисей правда получился странный - имеет семью, поет со сцены в ресторане. В те времена в криминальных кругах такое считалось неправильным поведением для бандита. Как бы то ни было Моисей поручает Быку дело, которое позволит ему войти в круги организованной преступности. Или как Бык обещает матери - стать настоящим предпринимателем. Дело, как водится, незаконное и опасное.
У брата Быка другие проблемы. Он влюбился в Таню - парикмахершу, мечтающую выскочить замуж за иностранца и укатить за границу. Она уже даже нашла себе жениха и вот-вот уедет. Ради Тани брат Быка готов на что угодно. Ей он объясняет что хочет на ней жениться и ему «не важно что у нее было». При этом совершенно не замечает того, что сделал он сам и что «было» у него. Но Таню интересует не брат, а сам Бык. В общем, Антон за Мишу, Миша за Таню, Таня за рубеж - получается мыльная опера.
Разговоры о том, что фильм является новым взглядом на 90-е или еще что-то новое или необычное с ними делает так же непонятны, как персонажи «Быка» не понимают слово «демократия» - для них оно вроде что-то красивое, а объяснить никто не может. «Бык» - всего-навсего личные воспоминания и представления режиссера об этом периоде. Тема 90-х в российском кино как была, так и остается проблемой внешних обстоятельств и подходящего сеттинга для бандитских фильмов. Вряд ли кто осмелится, заявить, что проблема не в 90-х, а в нас. Здесь главный герой - положительный персонаж, оказавшийся в плохих временах. Девушка Таня мечтает о хорошей жизни, хотя подсознательно понимает, что на чужбине не лучше. (Ну в самом деле, трилогия Рефна "Пушер" снята в 90-е и про 90-е в Дании; трилогия Сатаева "Рэкетир" - "Районы" - "Бизнесмены" про то же самое в Казахстане; даже бойловский фильм "На игле" снят про Шотландию в тот же период. Кстати, режиссер "Быка" зачем-то весь фильм пытался сделать из Юрия Борисова, исполняющего главную роль, героя Макгрегора из "Трейнспоттинга". Та же прическа, вернее ее отсуствие, та же одежда, та же мимика, что и у Макгергора и внешнее сходство - все это отвлекает и даже немного раздражает, наводя на мысли о вторичности, что должно задевать актера.)
Новым взглядом было бы признание не только того, что мы сами делаем свое время, но и того, что ужасы 90-х никуда не ушли - о них стали меньше говорить. Примерно, как Пазолини фильмом "Мама Рома" спустя 20 лет ответил Росселини на картину "Рим, открытый город". У Росселини виноваты были немецкие оккупанты, а без них-то итальянцы заживут. Пазолини заявил, что не в немцах дело. А еще через 20 лет Лина Вертмюллер сняла фильм «Каморра, или Сложное переплетение женских судеб», где показала, что даже новое поколение, которое не может оправдываться тем, что оно сломано войной, все равно ведет себя как прежнее. С 90-х примерно 20 лет и прошло, но российское кино по-прежнему не замечает того, что через свои 90-е проходит каждое поколение, и не желает расставаться с иллюзиями.
Картинка в фильме красивая. Динамично сделаны сцены драк и нападений, но чувствуется что кое-где музыкальное оформление оттягивает внимание с сюжета на себя. Будто режиссер больше хотел снять серию клипов, чем цельное кинополотно. Однако, цельным оно и не получилось. «Бык» - это мозаика из обрывков воспоминаний и разрозненных фактов из уголовных дел. Акопов попытался объединить их в собирательных образах молодого бандита низового уровня и девушки, мечтающей о красивой жизни. Вроде вышло, а вроде и нет. Будто понимая, что что-то не так, в «Быке» даже в немецкой порнухе вместо шаблонного ja! ja! звучит nein! nein!
Прощальная новогодняя речь Ельцина в финале выглядит эффектно, но ее можно вставить в любой другой фильм про бандитов (да и не только бандитов) 90-х и смотреться она будет ровно точно так же. Кроме того, если бы все ограничивалось только рамками фильма, то извинения Ельцина можно было бы принять за чистую монету. Но реальный исторический контекст не позволяет оставаться этой сцене внутри ленты и вызывает больше эмоций, чем хотелось бы режиссеру. Это еще один минус фильмов по реальным событиям.
«Бык» не про бандитов, а про воспоминания режиссера о детстве. 3,5 из 5 за ностальгию.
P.S. Еще раз о возрастных рейтингах. «Бык» с его наркотой, насилием и обнаженкой имеет рейтинг 16+. А безобидный "Гив ми либерти" ( https://www.kinoafisha.info/movies/8356127/reviews/459/ ), где даже в кинотеатральной версии запикан мат - 18+. Если Минкульт пытается до нас донести, что быть обруганным в США хуже, чем подсесть на наркоту, а потом быть изнасилованным и убитым в России, то это заслуживает уважения. Но такое надо говорить прямо и открыто, "дабы дурь каждого всем видна была".
Советую сходить
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