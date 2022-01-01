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Владимир Воробьев
Владимир Воробьев
О персоне
Фильмография
Владимир Воробьев
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Дата рождения
4 октября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Владимира Воробьева
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Фильмография Владимира Воробьева
Фуэте
драма, мюзикл
1986, СССР
6.0
Труффальдино из Бергамо
комедия, мюзикл
1976, СССР
7.0
Браслет-2
драма
1967, СССР
7.0
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