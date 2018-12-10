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Семь пар нечистых Семь пар нечистых
Киноафиша Фильмы Семь пар нечистых Отзывы о фильме «Семь пар нечистых»
Семь пар нечистых 2018 / Россия
8.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Семь пар нечистых»

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Наша рецензия

После успеха «Дюнкерка» Кристфера Нолана и «Жизни Пи» Энга Ли кинематографисты активно стали рассказывать истории о подвигах на войне, происходивших не только на земле, но и на воде, и даже в воздухе. На праздниках зрители активно будут переживать за наших танкистов «Т-34», а в конце января в кино будут «Спасать Ленинград». А  в начале зимы кинопублика благодаря «Семи парам нечистых» вспомнит про начало Великой Отечественной…

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yan-glavcheva 10 декабря 2018, 21:53
Оценка
Очень крутой фильм! Непонятно почему показывают не во всех кинотеатрах! Действительно качественно снят, очень динамичен, актеры играют очень хорошо, что радует, приятно смотреть. Очень советую! В конце навернулась слеза даже...начало войны все таки!
10 декабря 2018, 21:53 Ответить
Anton Shipnyagov 11 декабря 2018, 13:19
Оценка
Идя на фильм, не ожидал ничего хорошего. И каково же было моё удивление, что весь фильм просидел не отрываясь! Очень качественные съемки, работа оператора, актёров и спецэффекты. Особенно мне понравились актёры, а точнее - Актриса, играющая военврача Нину. Очень красивая девушка и отлично живёт ролью. Тимофей Трибунцев, играющий главного злодея просто прекрасен, а ещё мне понравился молчаливый зэк по кличке «Мосёл» (проверил, актера зовут Евгений Куршинский). Этому я бы Оскар дал за лучшую роль второго плана. В кадр не лезет, не поясничает, а прекрасно отигрывает те секунды, которые появляется на экране. Сюжет тоже классный. Напряжение весь фильм и в конце грустный хэппи-энд. Вроде бы герои выжили и всё хорошо, а с другой стороны понимаешь что началась война и вряд ли им удастся её пережить. В общем, совсем не пожалел что сводил семью в кино. Рекомендую!!!
11 декабря 2018, 13:19 Ответить
Наталья Давыдова 11 декабря 2018, 13:21
Оценка
Отличный динамичный фильм! Очень рекомендую.
11 декабря 2018, 13:21 Ответить
Сергей Комаров 11 декабря 2018, 13:33
Оценка
На самом деле не ожидал. Фильм хорший. Интересно смотреть за главной линией героев. Антураж батальных сцен на уровне. Советую смотреть всей семьей!)
11 декабря 2018, 13:33 Ответить
Машуля Красная 11 декабря 2018, 13:35
Оценка
Фильм очень понравился! Получила огромное удовольствие от просмотра.
11 декабря 2018, 13:35 Ответить
Мария Шипнягова 12 декабря 2018, 00:59
Оценка
Сразу после работы рванула посмотреть «Семь пар нечистых». В кинотеатрах не была давно. Нахожусь под сильным впечатлением от фильма! В таком сжатом временном и физическом пространстве события происходят плотно и ложатся мощно на информационно- эмоциональный фон. Там и тема чести и совести, человеческого достоинства и гнусности. И даже тема любви вырисовывается так тонко и деликатно, что я просто очарована героями. Спасибо. Давно не получала столько взрыва эмоций !!!
12 декабря 2018, 00:59 Ответить
Lera Valeriya 12 декабря 2018, 11:45
Оценка
Знаете, здорово. Мне понравилось, хотя я не большой любитель фильмов про войну. Интересно то, что фильм описывает самое начало этого тяжелого периода в жизни отдельных, но вместе собранных по определенной причине, людей. Интересно, захватывающе и слезу удержать не удалось
12 декабря 2018, 11:45 Ответить
sibalcomsk 14 декабря 2018, 08:25
Оценка
Фильм понравился. Продуманный материал. Отличная картинка. Отдельно хотелось бы отметить актерскую работу. Очень органичны Военврач, капитан Онеги, Лейтенант, главный злодей и исполнитель роли Масла. Хорошо бы было авторам в ходе повествования разъяснить неподготовленному зрителю смысл талмудически-ветхозаветного названия каверинского произведения, по мотивам которого снят фильм. В целом весьма достойно. Продюссеру, Режиссеру, оператору, актерам респект и благодарность за хорошую работу.
14 декабря 2018, 08:25 Ответить
Елена Радужная 14 декабря 2018, 12:55
Оценка
Смотрели фильм всей семьёй потому что любим творчество писателя Вениамина Каверина, книгой которого «Два капитана» покорены с детства. И вот новая экранизация его повести «Семь пар нечистых». Тема чести, достоинства, смелости, человеческих отношений, тема любви подаётся филигранно! Спасибо создателям фильма за то, что так достойно отразили в кино эти темы.
Фильм держит в напряжении быстро сменяющимися сценами. Яркими и эмоциональными. Замечательный актёрский состав! Рекомендую.
14 декабря 2018, 12:55 Ответить
Виктор Крапивин 30 января 2023, 15:14
Оценка
Отличный фильм. Сценарий, режиссура, постановка, игра актеров - все органично и на высоком уровне. Возможно не совсем удачное название (лично мне за разъяснением пришлось заглянуть в инет).
30 января 2023, 15:14 Ответить
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