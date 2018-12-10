Наша рецензия

После успеха «Дюнкерка» Кристфера Нолана и «Жизни Пи» Энга Ли кинематографисты активно стали рассказывать истории о подвигах на войне, происходивших не только на земле, но и на воде, и даже в воздухе. На праздниках зрители активно будут переживать за наших танкистов «Т-34», а в конце января в кино будут «Спасать Ленинград». А в начале зимы кинопублика благодаря «Семи парам нечистых» вспомнит про начало Великой Отечественной…