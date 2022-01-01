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Кирилл Белевич
Кирилл Белевич
О персоне
Фильмография
Кирилл Белевич
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Дата рождения
13 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Кирилла Белевича
Родился 13 января 1971 года.
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Фильмография Кирилла Белевича
Семь пар нечистых
драма, военный, приключения
2018, Россия
8.0
Единичка
драма, военный
2015, Россия
6.0
Сделано в СССР
криминал, драма
1991, СССР
5.0
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