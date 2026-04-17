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Постер фильма Maryja. Matka papieża
Киноафиша Фильмы Maryja. Matka papieża

Maryja. Matka papieża

, 2026
Maryja. Matka papieża
Польша / документальный, исторический, фэнтези
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Постер фильма Maryja. Matka papieża
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Режиссер Jan Sobierajski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Дата выхода
17 апреля 2026 Польша 12
Сборы в мире $16 954
Другие названия
Maryja. Matka Papieza

Рейтинг фильма

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Обновлено 23 июля 2026

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