«Семь пар нечистых»: Рецензия Киноафиши

Всем миром за победу

После успеха «Дюнкерка» Кристфера Нолана и «Жизни Пи» Энга Ли кинематографисты активно стали рассказывать истории о подвигах на войне, происходивших не только на земле, но и на воде, и даже в воздухе. На праздниках зрители активно будут переживать за наших танкистов «Т-34», а в конце января в кино будут «Спасать Ленинград». А в начале зимы кинопублика благодаря «Семи парам нечистых» вспомнит про начало Великой Отечественной войны, когда люди еще не знали, что их ждет и к чему приведет нападение Германии на нашу страну.

Кадр из фильма «Семь пар нечистых»

Старый пароход «Онега» собирается отправляться в очередное путешествие, чтобы доставить секретный груз и военного Сбоева на место, где будет располагаться аэродром. Кроме него, охраны и тех, кто обслуживает работу «Онеги», на борт поднимается медсестра и заключенные, которые должны помочь запустить аэродром и разобрать груз. Во время плавания происходит восстание, пароход захватывают. Кто-то из сбежавших ищет напитки, кто-то - еду, а некоторые - единственную женщину на борту. Но планы собравшихся на пароходе терпят крах, так как на них нападают немецкие самолеты. Теперь им нужно либо объединиться, чтобы дать бой захватчикам, либо перебить друг друга самостоятельно, чтобы враг и дальше мог продвигаться вглубь страны.

Кадр из фильма «Семь пар нечистых»

Небольшую повесть классика военных историй Вениамина Каверина создатели киноверсии «Семи пар нечистых» с большой любовью и ответственностью взяли за основу. Оставили годы, в которые происходили события, главных героев и основные ситуации. Все остальное переработали, добавив повести действия, а думающих литературных героев заставили плотнее сотрудничать друг с другом. Постоянно соприкасаясь, миры заключенных, военных и моряков в какой-то момент сходятся, и только судьба способна разрешить их конфликты, чтобы выжило как можно больше из них.

Кадр из фильма «Семь пар нечистых»

Главную роль в «Семи парах нечистых» исполнил один из танкистов «Т-34» Юрий Борисов («Мотыльки»), который, в отличие от того же Саши Петрова («Притяжение»), недурно перевоплощается на экране, и его герои совсем не похожи друг на друга. Единственную девушку на борту «Онеги» сыграла Мари Ворожи («Дом спящих красавиц»), которая, как и герой Эндрю Гарфилда в картине Мэла Гибсона «По соображениям совести», лишь помогает пострадавшим и пытается продлить им жизнь, не касаясь оружия. Зеков изобразили: Тимофей Трибунцев («Монах и бес»), Михаил Евланов («Обитаемый остров»), Евгений Куршинский («Ликвидация») и многие другие. Создатели картины показали зеков с человеческими лицами, чтобы зрителям было сложнее переживать за одних и недолюбливать других. И даже несмотря на то, что никто не говорит, что в то время многих сажали даже за опоздания, у каждого тогда была своя правда, которую они доказывали как могли.

Кадр из фильма «Семь пар нечистых»

Картина «Семь пар нечистых» - это нечто среднее между нашими же «22 минутами», «Капитаном Филлипсом» и в каком-то плане культовыми «Пиратами XX века». Это история, которая затерялась в других подвигах, сражениях и поражениях. Но про каждое такое событие нужно знать, чтобы, как говорится, не дать такому произойти вновь. Режиссер «Единички» Кирилл Белевич, как и до него создатели «28 панфиловцев», снял на основе изученных событий настоящее кино, которое не только интересно темой, но и довольно-таки мощно и интригующе смотрится на большом экране. Ведь зрителям до последнего не рассказывают, кто же доживет до финала. И даже те надеются, что это не война, а так, через пару дней наши отобьются, и вновь все заживут душа в душу. И вот тут уже никто не сможет отделаться от слез и сочувствия к этим людям, готовым ради родины и семьи на все.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 6 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Семь пар нечистых»