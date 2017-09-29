«Уотергейт. Крушение Белого дома»: Рецензия Киноафиши

Зарегистрированный демократ

Политический скандал в США, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона, остался в учебниках журналистики как один из ярких и сильных примеров работы «разгребателей грязи», обличающих на страницах печатных изданий коррупционеров. Их информатору, названному «Глубокой глоткой», в этой истории уделяется мало внимания. Вместе с тем, именно Марк Фелт, занимавший на тот момент пост заместителя директора ФБР, сыграл ключевую роль в расследовании, направляя и подбрасывая журналистам необходимые данные. Спустя 30 лет Фелт наконец-то рассказал, что именно он был Глубокой глоткой, а восстановлением общей ситуации занялся уже режиссер Питер Ландесман.

Кадр из фильма «Уотергейт: Крушение Белого дома»

К разочарованию учебников журналистики, в центре повествования «Уотергейта» стоит не дотошное расследование журналистов из «The New Youk Times» и «The Washington Post». Повествование начинается задолго до первой публикации сюжета – за 203 дня до выборов. Ландесман начинает достаточно издалека, в качестве эпилога вставляя смерть бывшего президента ФБР Эдгара Гувера, относительно счастливую жизнь самого Марка Фелта и его жены, а также волнения и протесты против войны во Вьетнаме. Марк Фелт (Лиам Нисон), которого бывший его начальник Патрик Грэй обвинял в зависти, изображается как носитель почти что рыцарских качеств, «главный охотник на драконов и страж американской мечты». Избранная Ландесманом позиция Фелта делает сюжет несколько субъективным, но достаточно ярким и запоминающимся: выдержанный и правильный Фелт, долгое время управляющий ФБР с позиции заместителя директора, считает своим долгом докопаться до правды во что бы то ни стало. Хоть Фелт и зарегистрированный демократ, но все же добропорядочный гражданин, для которого открытие, что во всем виноват никто иной, как президент, становится сильнейшим ударом.

Кадр из фильма «Уотергейт: Крушение Белого дома»

В «Уотергейте» достаточно добротная работа тандема из звукорежиссера, монтажера и оператора: напряжение концентрируется в равномерном постукивании ручкой по столу, делении светом лиц персонажей пополам и положении камеры, в котором в кадре во время ключевых разговоров обязательно оказывается фрагмент собеседника. Нагнетающая, но, вместе с тем, ненавязчивая музыка, холодные тона и обряженные в идеально выглаженные костюмы агенты довершают картину одной из сильнейших в мире независимых организаций, второго столпа, поддерживающих США. Ландесман достаточно аккуратно рисует образы персонажей, предпочитая не называть вслух большую часть сюжетных поворотов, отчего тем, кто не знаком с Уотергейтским скандалом, происходящее может показаться сумбурным и рваным. Для тех же, кто с сюжетом про отель «Уотергейт» знаком, фильм полнится приятными отсылками и ненавязчивыми намеками.

Кадр из фильма «Уотергейт: Крушение Белого дома»

В целом, «Уотергейт» - пример непривычного, аккуратно прорисованного документального детектива. Есть расследование, есть дополнительная жизненная линия главного персонажа, хватает драмы и накала страстей. Это куда интереснее надоевшей всем бондианы и куда выше уровнем.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 28 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Уотергейт: Крушение Белого дома»