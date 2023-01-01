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Тельма Тельма
Киноафиша Фильмы Тельма Тельма, 2017: актеры и роли
Thelma Тельма 2017 / Франция / Швеция / Дания / Норвегия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Тельма, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Йоаким Триер Йоаким Триер Joachim Trier
В ролях
Элли Харбоа Элли Харбоа Eili Harboe Эллен Доррит Петерсен Эллен Доррит Петерсен Ellen Dorrit Petersen Хенрик Рафаелсен Хенрик Рафаелсен Henrik Rafaelsen Кая Уилкинс Okay Kaya
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