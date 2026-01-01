Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марте Магнустоддтир Солем
Marte Magnusdotter Solem
Марте Магнустоддтир Солем
Marte Magnusdotter Solem
Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Милая
(2024)
6.9
Против природы
(2014)
6.7
Тельма
(2017)
Фильмография Марте Магнустоддтир Солем
7.8
Милая
Elskling
драма
2024, Норвегия
Смотреть трейлер
6.7
Тельма
Thelma
фантастика, мелодрама
2017, Франция / Швеция / Дания / Норвегия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Против природы
Mot naturen
комедия, драма
2014, Норвегия
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
