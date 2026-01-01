Оповещения от Киноафиши
Марте Магнустоддтир Солем Marte Magnusdotter Solem
Марте Магнустоддтир Солем

Марте Магнустоддтир Солем

Marte Magnusdotter Solem

Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Романтический герой

Фильмография Марте Магнустоддтир Солем

Жанр
Год
Милая 7.8
Милая Elskling
драма 2024, Норвегия
Смотреть трейлер
Тельма 6.7
Тельма Thelma
фантастика, мелодрама 2017, Франция / Швеция / Дания / Норвегия
Смотреть трейлер Рецензия
Против природы 6.9
Против природы Mot naturen
комедия, драма 2014, Норвегия
