Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Андерс Мосслинг

Андерс Мосслинг

Anders Mossling
Андерс Мосслинг
Андерс Мосслинг Anders Mossling
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Андерса Мосслинга

Родился 20 июля 1963 года. Валлентуна, Швеция. 

Фильмография Андерса Мосслинга
Здесь была Бритт-Мари
Здесь была Бритт-Мари
комедия, мелодрама 2019, Швеция
5.0
Все фильмы
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши