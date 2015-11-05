Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эва не спит Эва не спит
Киноафиша Фильмы Эва не спит
Eva no duerme

Эва не спит, 2015

2015 / Аргентина / Испания / Франция
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В 1952 году умерла Ева Перон. Она являлась одним из самых видных политических деятелей Аргентины. После смерти её тело бальзамируют. Между тем в Аргентине один за другим происходят политические перевороты и некоторые диктаторы хотят удалить наследие Евы Перон из памяти людей. Её тело на протяжении двадцати пяти лет оставалось с списке самых и обсуждаемых и противоречивых тем. Эта «спящая красавица» и после смерти продолжала быть одной из значимых политических фигур, далеко опережая по популярности живых политиков.

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 5 ноября 2015
Режиссер
Пабло Агеро
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Дени Лаван
Дени Лаван
Иманоль Ариас
Иманоль Ариас
Даниэль Фанего
Даниэль Фанего
Айлин Салас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эва не спит 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши