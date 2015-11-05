Эва не спит, 2015

В 1952 году умерла Ева Перон. Она являлась одним из самых видных политических деятелей Аргентины. После смерти её тело бальзамируют. Между тем в Аргентине один за другим происходят политические перевороты и некоторые диктаторы хотят удалить наследие Евы Перон из памяти людей. Её тело на протяжении двадцати пяти лет оставалось с списке самых и обсуждаемых и противоречивых тем. Эта «спящая красавица» и после смерти продолжала быть одной из значимых политических фигур, далеко опережая по популярности живых политиков.