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Киноафиша Рецензии «Сусана, ты меня убиваешь»: Рецензия Киноафиши

«Сусана, ты меня убиваешь»: Рецензия Киноафиши

10 августа 2017 00:00
«Сусана, ты меня убиваешь»: Рецензия Киноафиши
Кукольный монстр

Элехио (Гаэль Гарсия Берналь) - театральный актер, но ради денег парню приходится то в сериалах сниматься, то появляться в рекламе, правда, контракты он получает легко, и друзья смело подшучивают над причиной такой везучести. Дома его ждет красавица-жена, терпению которой неожиданно приходит конец. Сусана (Вероника Эчеги) соберет вещи и сбежит из семейного гнездышка, и ее не самому верному супругу никак не понять, в чем дело, ведь все шло так хорошо. Элехио быстренько разыщет, где скрывается его благоверная, продаст машину и рванет за женушкой в Штаты. Молчаливый громила-поэт из Польши (Бьерн Хлинур Харальдссон), кокетливая блондинка, никогда не покидавшая границы штата (Эшли Хиншоу), море неловких ситуаций, заснеженные дороги в Айове и громкие разборки супругов, застрявших где-то между «еще люблю» и «уже ненавижу», разбавят серые будни литературного семинара, на который Сусана уехала без спроса.

Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»
Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»

У мексиканского режиссера Роберто Снайдера получилась мелодрама, без зазрения совести эксплуатирующая миловидность и очарование, выдаваемые Гаэлем Гарсией Берналем. В «Сусана, ты меня убиваешь» актер играет настолько беззаботное и слащавое существо, что, когда Сусана называет своего мужа «мачо», так и хочется прибавить к ее словам прилагательное «кукольный». Тем не менее воздушная притягательность и веселая легкость существования Элехио не скрывают его безжалостности по отношению к супруге, безжалостности, встроившейся в порядок вещей и не распознаваемой муженьком-няшкой как нечто порочное и требующее искоренения: нашкодил – виноват, что тут поделать. Собственно, сращение инфантильности и симпатичного в своей уязвленности самолюбия нежного паренька с отсутствием уважения к любимой женщине гасит в фильме Роберто Снайдера драму, выводя на место надрыва и усталости комедийную составляющую.

Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»
Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»

«Сусана, ты меня убиваешь» не ныряет в волны самоистязаний и отчаянных попыток понять причину побега возлюбленной от блеклой звездочки театральных подмостков. То, что ее муж – наивный монстр в ангельском обличье, самозабвенно посмеивающийся над своими «приключениями» и совсем не спешащий отказываться от их продолжения, лежит на поверхности. Именно на самолюбовании Элехио и его желании нравиться всем без исключения у Снайдера делается акцент. Переживания женщины, попавшей под обаяние несносного мальчишки, лишь оттеняют зацикленность на себе ее супруга. Скандалы и разборки в фильме выглядят комично, раз за разом подчеркивая незрелость Элехио, попытки показать разницу между американцами и мексиканцами тоже оборачиваются невинной шуткой из уст парня, изо всех сил стремящегося быть душой любой компании.

Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»
Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»

Снайдер пытается обыграть профессии супругов и потребность молодого человека постоянно находиться в центре внимания, получать признание или хотя бы пару-тройку восхищенных взглядов со стороны случайных знакомых. Вставки со съемочной площадки и кастинга, зачитывание отрывка из текста, написанного Сусаной, в фильме выглядят забавным и вполне логичным решением, но режиссер не занимается изощренными экспериментами с картинкой. Снайдер избегает острых углов и больше заинтересован в том, чтобы посмеяться вместе со зрителем над сладким «мачо», не пропускающим ни одной юбки. И, быть может, высмеивание потребительского отношения к женщине путем наблюдения за игрушечного вида красавцем, цепляющим не брутальной мужской привлекательностью, а юмором и щемящим сердце взглядом котенка, не такая уж плохая идея, ведь зефирность Элехио не искупает его походов в чужую постель и беззастенчивого флирта.

Елена Громова

В российском прокате с 17 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сусана, ты меня убиваешь»

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