«Сусана, ты меня убиваешь»: Рецензия Киноафиши

Кукольный монстр

Элехио (Гаэль Гарсия Берналь) - театральный актер, но ради денег парню приходится то в сериалах сниматься, то появляться в рекламе, правда, контракты он получает легко, и друзья смело подшучивают над причиной такой везучести. Дома его ждет красавица-жена, терпению которой неожиданно приходит конец. Сусана (Вероника Эчеги) соберет вещи и сбежит из семейного гнездышка, и ее не самому верному супругу никак не понять, в чем дело, ведь все шло так хорошо. Элехио быстренько разыщет, где скрывается его благоверная, продаст машину и рванет за женушкой в Штаты. Молчаливый громила-поэт из Польши (Бьерн Хлинур Харальдссон), кокетливая блондинка, никогда не покидавшая границы штата (Эшли Хиншоу), море неловких ситуаций, заснеженные дороги в Айове и громкие разборки супругов, застрявших где-то между «еще люблю» и «уже ненавижу», разбавят серые будни литературного семинара, на который Сусана уехала без спроса.

Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»

У мексиканского режиссера Роберто Снайдера получилась мелодрама, без зазрения совести эксплуатирующая миловидность и очарование, выдаваемые Гаэлем Гарсией Берналем. В «Сусана, ты меня убиваешь» актер играет настолько беззаботное и слащавое существо, что, когда Сусана называет своего мужа «мачо», так и хочется прибавить к ее словам прилагательное «кукольный». Тем не менее воздушная притягательность и веселая легкость существования Элехио не скрывают его безжалостности по отношению к супруге, безжалостности, встроившейся в порядок вещей и не распознаваемой муженьком-няшкой как нечто порочное и требующее искоренения: нашкодил – виноват, что тут поделать. Собственно, сращение инфантильности и симпатичного в своей уязвленности самолюбия нежного паренька с отсутствием уважения к любимой женщине гасит в фильме Роберто Снайдера драму, выводя на место надрыва и усталости комедийную составляющую.

Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»

«Сусана, ты меня убиваешь» не ныряет в волны самоистязаний и отчаянных попыток понять причину побега возлюбленной от блеклой звездочки театральных подмостков. То, что ее муж – наивный монстр в ангельском обличье, самозабвенно посмеивающийся над своими «приключениями» и совсем не спешащий отказываться от их продолжения, лежит на поверхности. Именно на самолюбовании Элехио и его желании нравиться всем без исключения у Снайдера делается акцент. Переживания женщины, попавшей под обаяние несносного мальчишки, лишь оттеняют зацикленность на себе ее супруга. Скандалы и разборки в фильме выглядят комично, раз за разом подчеркивая незрелость Элехио, попытки показать разницу между американцами и мексиканцами тоже оборачиваются невинной шуткой из уст парня, изо всех сил стремящегося быть душой любой компании.

Кадр из фильма «Сусана, ты меня убиваешь»

Снайдер пытается обыграть профессии супругов и потребность молодого человека постоянно находиться в центре внимания, получать признание или хотя бы пару-тройку восхищенных взглядов со стороны случайных знакомых. Вставки со съемочной площадки и кастинга, зачитывание отрывка из текста, написанного Сусаной, в фильме выглядят забавным и вполне логичным решением, но режиссер не занимается изощренными экспериментами с картинкой. Снайдер избегает острых углов и больше заинтересован в том, чтобы посмеяться вместе со зрителем над сладким «мачо», не пропускающим ни одной юбки. И, быть может, высмеивание потребительского отношения к женщине путем наблюдения за игрушечного вида красавцем, цепляющим не брутальной мужской привлекательностью, а юмором и щемящим сердце взглядом котенка, не такая уж плохая идея, ведь зефирность Элехио не искупает его походов в чужую постель и беззастенчивого флирта.

Елена Громова

В российском прокате с 17 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сусана, ты меня убиваешь»