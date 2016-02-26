У всех на виду, 2016

Гений графического дизайна Хуберт – скромный малый, почти белая ворона на фоне разбитных сослуживцев из рекламного агентства: пренебрегает вечеринками и алкоголем, всегда «на своей волне» и с противоположным полом чересчур застенчив. Но в Ханну, только что расставшуюся с бойфрендом, влюбляется с первого взгляда. Чувства молодых людей друг к другу взаимны, однако хэппи-энд оказывается под вопросом, когда врожденный талант Хуберта к имитации других людей – от друзей до президента страны – превращается в манию…