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У всех на виду, 2016

2016 / Исландия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Гений графического дизайна Хуберт – скромный малый, почти белая ворона на фоне разбитных сослуживцев из рекламного агентства: пренебрегает вечеринками и алкоголем, всегда «на своей волне» и с противоположным полом чересчур застенчив. Но в Ханну, только что расставшуюся с бойфрендом, влюбляется с первого взгляда. Чувства молодых людей друг к другу взаимны, однако хэппи-энд оказывается под вопросом, когда врожденный талант Хуберта к имитации других людей – от друзей до президента страны – превращается в манию…

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 26 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Оускар Йоунассон
В ролях
Ингвар Еггерт Сигурдссон
Хилмир Снаер Гуднассон
Джои Йоханссон
Палми Гестссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма У всех на виду 1 постер
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