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Деметриус Шипп мл.
Деметриус Шипп мл.
Demetrius Shipp Jr.
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Деметриус Шипп мл.
Demetrius Shipp Jr.
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Дата рождения
20 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Деметриуса Шиппа мл.
Родился 20 ноября 1988 года. Атланта, Джорджия, США.
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Фильмография Деметриуса Шиппа мл.
Город головорезов
боевик, криминал, драма
2020, США
4.0
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл
2017, США
7.0
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